La alumna de la escuela Lemos ratificó el abuso sexual y hay 7 obreros en la mira

escuela lemos obras

La menor dijo que fue abordada en reiteradas ocasiones en los últimos días por el obrero en el baño de la escuela. En esa instancia es que la habría tocado en sus partes íntimas con penetración -aunque los médicos forenses no encontraron lesiones en sus partes íntimas- y luego era amenazada para no contar lo ocurrido.

La alumna brindó algunas características físicas del abusador y dijo que es capaz de reconocerlo. La Fiscalía de Delitos Sexuales ahora analiza la forma de realizar una medida clave como puede ser una rueda de personas.

En el expediente por el abuso sexual hay 7 obreros que están identificados como los que estuvieron trabajando en la escuela de Corralitos durante esos días. De hecho, la fiscal María de las Mercedes Moya ya las tomó una declaración informativa, que es una forma de someterlos al proceso penal sin ser imputados en la causa.

Habló la madre de la niña abusada

La madre de la alumna de 9 años habló en la mañana de este miércoles ante los medios de comunicación y criticó a las autoridades de la escuela Lemos: "Los trabajadores de la construcción paseaban en el horario de clase. El abusador hacía y deshacía lo que quería con mi hija. Hasta le dijo que sus compañeros la querían conocer".

Sobre el abuso sexual, relató que "la segunda o tercera vez que la agarró, mi hija sabía que debía ir al baño y tenía que cerrar los ojos. El hombre la amenazaba con que iba a colgar a su familia en el matadero con la garganta abierta".