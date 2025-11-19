Una declaración preliminar de una niña de 9 años y 7 sospechosos en la mira de la Justicia. En ese estado se encuentra el expediente que investiga el presunto abuso sexual que habría sufrido una alumna por parte de un obrero de la construcción que trabajaba en la escuela Abraham Lemos, ubicada en Guaymallén.
La alumna de la escuela Lemos ratificó el abuso sexual y hay 7 obreros en la mira
La menor de 9 años ratificó los abusos sexuales que habría sufrido por parte de un obrero de la construcción y la Justicia busca identificar al sospechoso
Luego de la denuncia penal que efectuó la madre de la alumna el viernes pasado y de la mediatización que tuvo el caso el lunes, en la mañana del martes se avanzó con una prueba importante en el expediente: la versión de la víctima.
Es que en la causa sólo existía lo que había declarado la madre en un principio, pero restaba ver si la menor de edad lo ratificaba. Si bien todavía no se realiza la declaración formal en cámara Gesell, ayer la niña habló con personal del Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI). En esa instancia brindó detalles de los abusos sexuales que habría sufrido en la escuela Abraham Lemos.
La menor dijo que fue abordada en reiteradas ocasiones en los últimos días por el obrero en el baño de la escuela. En esa instancia es que la habría tocado en sus partes íntimas con penetración -aunque los médicos forenses no encontraron lesiones en sus partes íntimas- y luego era amenazada para no contar lo ocurrido.
La alumna brindó algunas características físicas del abusador y dijo que es capaz de reconocerlo. La Fiscalía de Delitos Sexuales ahora analiza la forma de realizar una medida clave como puede ser una rueda de personas.
En el expediente por el abuso sexual hay 7 obreros que están identificados como los que estuvieron trabajando en la escuela de Corralitos durante esos días. De hecho, la fiscal María de las Mercedes Moya ya las tomó una declaración informativa, que es una forma de someterlos al proceso penal sin ser imputados en la causa.
Habló la madre de la niña abusada
La madre de la alumna de 9 años habló en la mañana de este miércoles ante los medios de comunicación y criticó a las autoridades de la escuela Lemos: "Los trabajadores de la construcción paseaban en el horario de clase. El abusador hacía y deshacía lo que quería con mi hija. Hasta le dijo que sus compañeros la querían conocer".
Sobre el abuso sexual, relató que "la segunda o tercera vez que la agarró, mi hija sabía que debía ir al baño y tenía que cerrar los ojos. El hombre la amenazaba con que iba a colgar a su familia en el matadero con la garganta abierta".