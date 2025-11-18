La Dirección General de Escuelas (DGE) activó el protocolo de actuación por una denuncia de abuso sexual en la escuela Abraham Lemos, ubicada en Los Corralitos, Guaymallén. Tras el episodio, la institución educativa emitió un comunicado en el que expresó su “compromiso con un esclarecimiento rápido de los hechos”.
La escuela Lemos publicó un comunicado tras la denuncia por abuso sexual a una alumna de 9 años
La denuncia fue presentada por familiares de una alumna de 9 años, quien habría sido víctima de abuso sexual dentro del establecimiento. Según confirmaron desde la DGE a Diario UNO, el principal sospechoso sería un obrero de la construcción que realizaba tareas en una obra dentro del predio escolar.
La situación derivó en momentos de tensión durante la mañana del lunes, cuando familiares de la niña se presentaron en la escuela y agredieron a miembros del personal. Una docente y un auxiliar de la dirección sufrieron lesiones leves, entre ellas golpes y escoriaciones.
El comunicado de la Escuela Abraham Lemos
En un extenso texto, las autoridades de la Escuela Abraham Lemos manifestaron en un comunicado: “Ante la gravedad de la situación denunciada en la Escuela 1149 Abraham Lemos de Los Corralitos, ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con el esclarecimiento rápido de los hechos y la defensa irrestricta de la integridad de nuestros estudiantes.”
Desde la Escuela Lemos detallaron que, tras conocerse la denuncia formal, se activó de inmediato el protocolo correspondiente y se inició una investigación penal. La institución aclaró que no existen antecedentes de situaciones similares.
Explicaron que desde Escuelas se abrió una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades dentro del ámbito escolar. También intervienen el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI) del Hospital Notti, con el fin de garantizar el acompañamiento médico y psicológico de la niña y su familia.
Desde la Dirección de Primaria, la supervisión escolar y la Dirección de Acompañamiento Escolar se trabaja con las familias mediante mecanismos de escucha y contención para asegurar el normal funcionamiento de las actividades pedagógicas.
El comunicado también pide “cautela y responsabilidad” debido a que la causa está bajo reserva judicial, y advierte que toda información que circule fuera de los canales oficiales puede ser “rumores o versiones no chequeadas que vulneran derechos”.
Sobre la obra en ejecución dentro del establecimiento, la institución informó que la empresa constructora cesó sus tareas, entregó la nómina completa de su personal y colabora con la Justicia. Aclaró, además, que la zona de obra contaba con un ingreso diferenciado y estaba aislada del sector escolar.
En relación con los hechos de violencia ocurridos el lunes, las autoridades expresaron: “Lamentamos y condenamos categóricamente los actos de violencia sufridos por personal docente en el ingreso al establecimiento. La búsqueda de la verdad y la justicia exige un entorno de respeto y paz social.”
Finalmente, la escuela reiteró su política de “tolerancia cero” frente a cualquier forma de abuso y aseguró la “máxima rigurosidad administrativa y jurídica” para la aplicación de sanciones definitivas una vez que la investigación concluya.