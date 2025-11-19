Tras una denuncia de abuso, proponen ampliar Ficha Limpia para restringir el ingreso de contratistas con antecedentes a las escuelas

La legisladora, que es autora de la ampliación de Ficha Limpia en la Educación, indicó que frente a un presunto abuso que se denunció en la escuela Lemos y que aún están siendo investigados, cabe la posibilidad de incluir a nuevas figuras, con el objetivo de garantizar espacios seguros para los niños de Mendoza.

De acuerdo con datos de la DGE, en lo que va del año cesanteó a 38 a docentes, tres veces más que en el 2024. De los cuales 7 son por delitos contra la integridad sexual a estudiantes. Además, hay celadores involucrados en situaciones similares que también están siendo investigados.

Mercedes Derrache Mercedes Derrache es senadora y autora de la ampliación de Ficha Limpia en la Educación. La iniciativa cuenta con media sanción y podría ampliar el articulado para que no ingresen contratistas o externos con antecedentes penales.

Frente a este panorama que se abre por una grave denuncia contra un albañil, Derrache explicó que el proyecto, con media sanción, actualmente contempla a docentes, directivos, asociaciones y personas jurídicas que tengan contacto directo con menores. Sin embargo, adelantó que uno de los puntos en discusión es incorporar también la figura del contratista, para cubrir situaciones que hoy quedan fuera del alcance de la normativa.

“Después de lo que pasó ayer, nada más necesario que la sanción urgente de la ley. Lo pensamos y quedamos en verlo: si podemos incorporarlo en Diputados dentro del artículo 13, donde ya se regula a asociaciones y personas jurídicas que tengan contacto con niños. La idea es sumar también a quienes trabajen en instituciones escolares o cualquier institución donde haya niños”, afirmó la legisladora.

legislatura diputados presupuesto 2026 El Senado de Mendoza dio media sanción a la ampliación de Ficha Limpia en Educación. Sigue el tratamiento en Diputados.

El debate: cómo incluir a contratistas sin generar un sistema impracticable

Derrache reconoció que el desafío es encontrar una fórmula legal que sea efectiva y aplicable, sin caer en exigencias imposibles de cumplir para las escuelas, como la de exigir “a todo el mundo” el certificado de antecedentes penales. Aunque sí es trascendente para quienes tendrán una permanencia temporal.

“Hoy, con la legislación vigente, el contratista no entra porque se supone que no tiene contacto directo con los chicos. Pero si logramos una redacción que también los incluya, estaremos reforzando aún más la prevención”, explicó.

No obstante, aclaró que la aplicación requiere un análisis minucioso, porque muchas personas ingresan a las escuelas sin pertenecer al plantel educativo, como personal de mantenimiento, proveedores o servicios externos.

“Esta mañana lo analizamos con mi equipo. Pensemos que a las escuelas entra el camión que destapa un pozo séptico, o el plomero que va a arreglar un baño. Si les vamos a pedir certificado de antecedentes penales a todas y cada una de las personas que ingresen a trabajar en una escuela, se vuelve muy complejo de aplicar”, señaló.

La legisladora subrayó que la intención del proyecto es reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, pero sin imponer un esquema burocrático que paralice el funcionamiento cotidiano de las instituciones. “Quiero que se entienda que entra mucha gente a la escuela. Hay que encontrar el equilibrio: proteger a los chicos sin generar una carga imposible para las instituciones.”

abuso sexual lemos guaymallén 2 Conmoción en la Escuela Lemos de Guaymallén, a raíz de una denuncia de abuso sexual a una alumna de 9 años. Apuntan contra un albañil.

Qué se viene en Diputados

Derrache confirmó que el tema será revisado en Diputados para evaluar la incorporación de la figura del contratista y definir un mecanismo viable de control. “Tomé la consulta y lo vamos a analizar en Diputados. La urgencia está, y también la responsabilidad de hacerlo bien.”

El oficialismo y sectores de la oposición coinciden en avanzar rápidamente en la ampliación de Ficha Limpia Educativa, pero buscan una redacción que logre blindar los espacios de niñez sin generar trabas operativas para las escuelas y la administración pública.