Un bebé de 1 año al cayó por el hueco del ascensor y murió

Los efectivos del personal de la Comisaría Vecinal 7 C de la Policía de la Ciudad y los Bomberos de la Ciudad debieron desplazarse a la avenida Avellaneda al 2400, en el barrio de Flores, tras un llamado al 911 por el salvamento de una persona en un edificio de planta baja y 10 pisos.

Al concurrir a la zona pudieron constatar que se trataba de un bebé de apenas 1 año y 4 meses, quien había caído por el hueco del ascensor del edificio, desde el octavo piso hasta el subsuelo, aparentemente por una falla en la puerta. Aunque la Justicia no descarta ninguna hipótesis.

ascensor2 Buenos Aires. Un niño de 1 año y 4 meses cayó por el hueco de un ascensor y murió.

Minutos antes de la llegada de los equipos de emergencias del SAME, una unidad de la colectividad judía, Hejalutz, le realizó al menor las primeras curaciones. Posteriormente, el personal médico le hizo al infante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y luego se lo derivó al Hospital Teodoro Álvarez, con diagnóstico de paro cardíaco y varios traumatismos. Llegado al hospital, se confirmó que el nene había perdido la vida.

Actualmente, los padres son contenidos psicológicamente por el traumático hecho.

En cuanto a la investigación, la encargada de intervenir será la Fiscalía Criminal y Correccional N°12 a cargo del Dr. Roma quien solicitó la presencia de la Unidad Criminalística Móvil y ya dispuso que se labren actas por “averiguación causales de muerte de dudosa criminalidad".

Fuente: eldestapeweb.com