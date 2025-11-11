La reacción de un joven cuando lo condenaron por un incendio donde murió su hermanastro

jacob morgan incendio 3

El incendio fatal

El incendio se propagó con rapidez letal. Los bomberos llegaron y encontraron la estructura envuelta en llamas. El bebé, atrapado en su cuna, no tuvo oportunidad. Murió por inhalación de humo y quemaduras graves.

Jacob Morgan escapó con heridas menores, pero su testimonio inicial fue confuso: primero dijo que se había quedado dormido y despertado con el fuego; luego, en una carta confesional dirigida a su familia, admitió haber iniciado las llamas en al menos dos puntos de la casa, posiblemente tres, según el análisis de expertos. "Lo hice porque no podía más", escribió.

"Pensé que apagaría el fuego, pero se salió de control. Amo a mi hermano". Aquella confesión, garabateada con mano temblorosa, pintaba el retrato de un joven perdido en su mente por la muerte de un bebé, no de un asesino calculador.

jacob morgan incendio

La investigación fue implacable. El fiscal argumentó que no solo provocó el incendio, sino que abandonó al bebé, viéndolo morir sin intervenir. "Se quedó allí, mirando cómo las llamas devoraban a su hermano", afirmó en la corte.

El 9 de febrero de 2016, Jacob Morgan se declaró culpable bajo un acuerdo y le dictaron una sentencia a 5 años de prisión por homicidio involuntario, 10 años por conducta ilegal hacia un menor, y 15 años por incendio provocado. En 2022, fue liberado bajo probation estricta, con el espectro de 15 años adicionales si fallaba. Hoy, a los 26 años, vive en anonimato, reconstruyendo su vida lejos de los titulares.