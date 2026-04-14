Murieron tres jóvenes al incendiarse una casa: una de las víctimas estaba embarazada

Incendio Pilar Las primeras investigaciones arrojaron que el incendio se inició por una estufa.

En cuanto a los sobrevivientes, el padre de los jóvenes sufrió quemaduras en el rostro y los brazos, y la sobrina de 13 años fue atendida por principio de asfixia y la pareja del hombre por una fuerte crisis nerviosa. La menor fue derivada al Hospital Falcón de Del Viso, y los mayores al Hospital Central de Pilar.

También trascendió que, para evitar la tragedia, el dueño de la casa intentó romper el techo de la vivienda con un hacha para salvar a las víctimas que estaban atrapadas. Es por eso que además de inhalar monóxido de carbono también sufrió heridas cortantes.

Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Del Viso, de la Provincia de Buenos Aires y de San Isidro. Poco después se hizo presente en el lugar personal de la Policía Científica además de Defensa Civil y de la Secretaría de Seguridad del Municipio. También se hizo presente personal de Naturgy, para cortar el suministro de gas.

Víctimas incendio Pilar Tomás y Milagros Maidana, de 19 y 21 años, perdieron la vida en el incendio.

¿Quiénes fueron las víctimas fatales?

Las víctimas fueron identificadas como Milagros Maidana de 21 años, Tomás Maidana de 19 y Milagros Arenales de 21, pareja de Tomás, quien cursaba un embarazo de cinco meses. Se conoció que el cuerpo de la joven embarazada fue encontrado dentro de un placard donde habría intentado protegerse de las llamas, mientras que su pareja luchó denodadamente para intentar quitar la reja de la ventana, aunque no pudo lograrlo.