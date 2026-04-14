Una mujer de 21 años, su hermano de 19 y la pareja del joven, de 21 años, embarazada de cinco meses fallecieron en Pilar tras incendiarse su vivienda. Además, el matrimonio dueño de la casa y una menor de 13 años resultaron heridos.
Murieron tres jóvenes al incendiarse una casa: una de las víctimas estaba embarazada
El incendio se inició con una llama y finalmente se produjo una explosion que hizo que el siniestro aumentara
El trágico hecho ocurrió en una casa ubicada en el barrio De Vicenzo, sobre la calle Golf Club Necochea, entre Campo Municipal de Golf y Golf Club Boulogne. Si bien el incendio y el fallecimiento de los 3 jóvenes ocurrió el domingo por la noche, recién en las últimas horas comenzó a viralizarse el hecho.
¿Cómo se inició el fuego en la vivienda?
Las primeras investigaciones arrojaron que el fuego se habría iniciado por una estufa. Comenzó con una llama y finalmente se produjo una explosion que hizo que el siniestro aumentara.
En cuanto a los sobrevivientes, el padre de los jóvenes sufrió quemaduras en el rostro y los brazos, y la sobrina de 13 años fue atendida por principio de asfixia y la pareja del hombre por una fuerte crisis nerviosa. La menor fue derivada al Hospital Falcón de Del Viso, y los mayores al Hospital Central de Pilar.
También trascendió que, para evitar la tragedia, el dueño de la casa intentó romper el techo de la vivienda con un hacha para salvar a las víctimas que estaban atrapadas. Es por eso que además de inhalar monóxido de carbono también sufrió heridas cortantes.
Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Del Viso, de la Provincia de Buenos Aires y de San Isidro. Poco después se hizo presente en el lugar personal de la Policía Científica además de Defensa Civil y de la Secretaría de Seguridad del Municipio. También se hizo presente personal de Naturgy, para cortar el suministro de gas.
¿Quiénes fueron las víctimas fatales?
Las víctimas fueron identificadas como Milagros Maidana de 21 años, Tomás Maidana de 19 y Milagros Arenales de 21, pareja de Tomás, quien cursaba un embarazo de cinco meses. Se conoció que el cuerpo de la joven embarazada fue encontrado dentro de un placard donde habría intentado protegerse de las llamas, mientras que su pareja luchó denodadamente para intentar quitar la reja de la ventana, aunque no pudo lograrlo.