El caso de la "Vampira Asesina Lesbiana": asesinaba y bebía la sangre de las víctimas

Tracey Wigginton asesina 2 La mujer que fue una asesinada condenada a prisión perpetua.

La Vampira Asesina Lesbiana

Tracey Wigginton nació el 4 de agosto de 1965 tuvo una infancia estuvo marcada por abusos físicos y sexuales, según sus propias declaraciones. Estos traumas, combinados con una fascinación temprana por las artes oscuras, el ocultismo y el vampirismo, moldearon una personalidad inestable.

A los 15 años se identificaba como lesbiana y desarrolló una obsesión por el vampirismo: no comía alimentos sólidos, bebía sangre de animales obtenida en carnicerías y afirmaba tener poderes mentales para controlar a otros.

Para 1989, mantenía una relación con Lisa Ptaschinski, de 24 años. Junto a ellas estaban Kim Jervis y Tracey Waugh, ambas de 23 años, formando un grupo unido por la noche y el alcohol. Tracy Wigginton se teñía el cabello de negro y proclamaba su "necesidad de alimentarse". Obligaba a su pareja a cortarse las venas para beber su sangre y las convencía de su supuesto control mental.

El 20 de octubre, tras beber en un bar lésbico de Australia salieron en busca de una víctima. Su plan: atraer a un hombre para matarlo y saciar su sed vampírica.

Tracey Wigginton asesina 3 La asesina recuperó su libertad al cumplir gran parte de la pena.

El asesinato en Australia

La víctima fue Edward Baldock, un trabajador municipal, padre de 4 hijos y abuelo, que regresaba ebrio a casa tras jugar dardos con amigos. Las mujeres lo atrajeron con promesas de sexo.

El hombre subió al auto y fue llevado a un parque. Se desvistió esperando un encuentro sexual. Pero Tracy Wigginton regresó del auto con un cuchillo y lo apuñaló 27 veces en el cuello y la espalda, casi cortándole la cabeza. Mientras agonizaba, bebió su sangre directamente de las heridas.

Al día siguiente, el hombre asesinado fue hallado. La policía de Australia encontró a las 4 sospechosas. Una de ellas confesó todo, describiendo a Tracy Wigginton como una vampira que las manipulaba.

En 1991, la principal sospechosa se declaró culpable de asesinato, evitando juicio, y fue condenada a prisión perpetua. En la cárcel agredió a reclusas y guardias en 2006, pero se rehabilitó. Solicitó libertad condicional varias veces hasta 2011, cuando fue aprobada.