Mendoza bloqueó Roblox en todas las escuelas de la provincia por riesgos de grooming

roblox1 La plataforma Roblox fue bloqueada en las escuelas de toda la provincia.

La implementación de este bloqueo requirió que los proveedores de internet aplicaran un filtro específico en las redes educativas.

Carina Gannam, de la Dirección de Acompañamiento Escolar, confirmó la decisión apuntando al bloque de esta red de videojuegos en las plataformas de todas las escuelas públicas y privadas de la provincia".

La iniciativa busca, fundamentalmente, proteger a los estudiantes en el entorno digital. El objetivo es "prevenir y aplicar una política de acompañamiento digital justamente por los peligros que se están advirtiendo", en referencia a las amenazas que pueden afectar la seguridad y el bienestar de los menores durante el uso de plataformas online.

Roblox_02 El Roblox, un problema en el mundo estudiantil.

Decisión coordinada con otras provincias

La decisión de Mendoza se enmarca en un contexto donde diversas jurisdicciones provinciales buscan establecer entornos digitales más seguros para los niños y adolescentes. La articulación de estas medidas subraya una preocupación creciente por los riesgos en línea y la necesidad de una respuesta institucional coordinada para salvaguardar a la población escolar.