Grooming en Roblox: una mamá describió las trampas que le hicieron a su hija para sacarle fotos desnuda

Roblox_02 Hace algunos días, la periodista Carina Scandura publicó en Diario UNO un completo informe sobre grooming en Mendoza. Esta placa fue parte de su investigación.

La mecánica del grooming en los videojuegos

"La verdad es que yo no sabía lo que era el grooming. No sabía que se llamaba así ni qué era. Y después que me pasó empecé a investigar, pero yo antes no sabía bien, no le sabía poner nombre al delito y no sabía bien de qué se trataba", admitió la madre.

Ahora sí lo sabe: bajo la promesa de ganar "Robux", la moneda virtual del videojuego, el interlocutor comenzó a solicitarle a su niña fotos sin ropa.

Cristina relató la escalada de las demandas: "A mi hija con 8 años le encanta sacarse fotos. Él le decía: 'Ay, qué linda, muy bien'. Pero luego siguió: "Por los Robux que te ofrezco tienen que ser fotos más jugadas'". Las peticiones se tornaron cada vez más explícitas, abarcando fotos de cuerpo entero y luego levantando la remera, hasta que el acosador envió una imagen de una niña completamente desnuda exigiendo lo mismo.

Fue en ese momento que la menor se asustó y acudió a su madre. La respuesta del atacante no se hizo esperar, transformándose rápidamente en una extorsión. "Tengo tus fotos. Si no me pasás las fotos que te pedí, les voy a pasar lo que vos ya me mandaste a esos contactos", amenazó, mostrando a la niña el contacto de su propia madre y otros familiares que había obtenido del Facebook.

Esto provocó un gran shock y temor en la pequeña, quien desde entonces tiene miedo y se niega a jugar en línea.

Frente a esta situación, Cristina Carrasco actuó de inmediato. Si bien no consultó con la escuela de su hija, conversó con otras madres y realizó la denuncia en la Fiscalía. Allí le indicaron la importancia de no borrar ninguna conversación o imagen y de realizar capturas de pantalla para facilitar la investigación, que estará a cargo del Ministerio Público.

Roblox_04 Los videojuegos son como la calle: si un niño pequeño va a estar allí, necesita la supervisión de un adulto.

Casos de grooming en Roblox y otras plataformas de videojuegos

En la Fiscalía, le comentaron a Cristina que este tipo de denuncias son cada vez más frecuentes y que, si bien el caso de su hija fue alertado a tiempo, los escenarios más preocupantes se dan con adolescentes. Estos últimos, según el fiscal, suelen no confiar en sus padres, involucrándose más profundamente en el chantaje, incluso económico, antes de buscar ayuda.

"Me dijeron que tomara captura de pantalla de todos los mensajes, que los guardara y que no borrara nada en el teléfono porque se iban a contactar desde Investigaciones para ver el tema", cerró la mujer.

Por ahora, no se conoce públicamente quién estuvo detrás del chantaje a la nena; una niña de 8 años que sólo quiso jugar con sus amigos en el bosque digital sin saber que entre el follaje la acechaban los lobos de la época.

Aquí, el audio de la entrevista completa a Cristina Carrasco: