El incendio que se desató en la madrugada en el tercer piso de la comuna de Guaymallén consumió por completo el data center, que no es otra cosa que el corazón informático de la intendencia. Allí se concentraba toda la información administrativa sobre el funcionamiento de la intendencia.
Incendio en Guaymallén: se quemó el corazón informático de la comuna
El incendio que afectó el tercer piso de la comuna de Guaymallén consumió el data center que contenía información administrativa
En ese sistema la comuna que comanda Marcos Calvente había invertido 7 millones de dólares, según confirmó el secretario de Gobierno, Gabriel Conte.
"Allí se concentraba toda la información administrativa, como puede ser expedientes de obras privadas por ejemplo. Es un sistema que renovamos hace poco más de un año y por el cual teníamos lo más moderno. Mucha de esa información está subida a una nube y ahora viene evaluar la pérdida de información que pudo generar el incendio", detalló Conte.
Una de las grandes incógnitas que aun no pueden responder en la comuna es si se perdió información que se cargó desde enero de este año, o si en cambio se afectaron los expedientes que se cargaron desde junio del 2025.
De igual manera, Conte confirmó que el incendio no afecta la operatividad de los servicios de la comuna. "Cualquier vecino que tenga que pagar un servicio o que tenga que sacar la licencia de conducir puede hacerlo con total tranquilidad porque esa información está en una nube de una empresa que se contrató para ese fin".
También aclaró que el fuego se concentró en el data center y que no llegó al área de Contabilidad.
Dudas sobre el origen del incendio que afectó a Guaymallén
Si bien la primera hipótesis apunta a que el incendio se pudo deber a una cortocircuito eléctrico, aun no hay conclusiones certeras sobre eso.
Es que si bien el sistema detectó un corte energético a las 0, eso se dio en planta baja y el incendio se desató en el tercer piso una hora después de aquel corte.
Tampoco se puede determinar el momento por las cámaras de seguridad del edificio porque el sistema que las coordinaba estaba en el piso que terminó en llamas.
Ahora los Bomberos están abocados a tratar de aclarar qué fue lo que desató el fuego.