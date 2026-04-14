Incendio en Guaymallén: se quemó el corazón informático de la comuna

Una de las grandes incógnitas que aun no pueden responder en la comuna es si se perdió información que se cargó desde enero de este año, o si en cambio se afectaron los expedientes que se cargaron desde junio del 2025.

De igual manera, Conte confirmó que el incendio no afecta la operatividad de los servicios de la comuna. "Cualquier vecino que tenga que pagar un servicio o que tenga que sacar la licencia de conducir puede hacerlo con total tranquilidad porque esa información está en una nube de una empresa que se contrató para ese fin".

Incendio en la comuna de Guaymallén El incendio que se desató en el tercer piso de la comuna de Guaymallén consumió el data center que había adquirido esa intendencia en 7 millones de dólares.

También aclaró que el fuego se concentró en el data center y que no llegó al área de Contabilidad.

Dudas sobre el origen del incendio que afectó a Guaymallén

Si bien la primera hipótesis apunta a que el incendio se pudo deber a una cortocircuito eléctrico, aun no hay conclusiones certeras sobre eso.

Es que si bien el sistema detectó un corte energético a las 0, eso se dio en planta baja y el incendio se desató en el tercer piso una hora después de aquel corte.

Tampoco se puede determinar el momento por las cámaras de seguridad del edificio porque el sistema que las coordinaba estaba en el piso que terminó en llamas.

Ahora los Bomberos están abocados a tratar de aclarar qué fue lo que desató el fuego.