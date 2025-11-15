En abril de 2024, el campus de una universidad en Estados Unidos se convirtió en el escenario de un horror inimaginable. Brianna Moore, una estudiante de 19 años originaria de Mississippi, dio a luz en secreto a una bebé en el baño de su dormitorio compartido y luego la mató.
Decía que su método anticonceptivo favorito era matar a los bebés recién nacidos y lo hizo
Una joven de 19 años quedó detenida acusada de haber cometido el crimen de su propio bebé
Horas después del crimen, el cuerpo sin vida de la recién nacida fue encontrado envuelto en una toalla ensangrentada dentro de un tacho de basura.
El caso desembocó en una investigación que reveló no solo un infanticidio, sino mensajes escalofriantes donde la joven describía el crimen de un bebé recién nacido como su "método anticonceptivo favorito".
El crimen del bebé recién nacido
Todo comenzó el 27 de abril de 2024 cuando las compañeras de Brianna Moore, alertadas por un llanto intermitente proveniente del baño compartido, notaron también rastros de sangre en el piso y las paredes. Contactaron inmediatamente al servicio de seguridad del campus.
Brianna Moore, visiblemente alterada pero compuesta, les aseguró que todo estaba bien: la sangre, explicó, provenía de su menstruación.
Pero al día siguiente, una de las chicas revisó el tacho de basura y descubrió una toalla empapada en sangre. Al desenvolverla, hallaron el cuerpo diminuto y sin vida de una bebé, completamente oculto en su interior.
Se trataba de una bebé recién nacida muerta por asfixia debido a la compresión del torso. La autopsia reveló fracturas múltiples en las costillas a lo largo de la columna vertebral y hemorragias en los pulmones-.
El argumento de la asesina de su bebé
Interrogada esa misma tarde, Brianna Moore inicialmente negó todo. Sin embargo, bajo presión de las evidencias, confesó. Admitió haber dado a luz sola en el baño esa madrugada.
En la investigación se recuperaron mensajes de su teléfono, intercambiados con un amigo 8 meses antes de que naciera la bebé. En una conversación sobre métodos anticonceptivos y las restricciones al aborto en Florida, la joven escribió: "A veces necesitas un plan C". Su interlocutor respondió: "El plan A eran los condones, el plan B la píldora, el plan C matar al niño". Brianna Moore replicó sin titubear: "El plan C es mi favorito".