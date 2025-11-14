Inicio Policiales Finca
Encontraron en una finca el cuerpo de joven que estaba desaparecido

Encontraron el cuerpo de un joven de 29 años en una finca, la madre lo había reportado hacen días y denuncia que la policía no lo buscó desde el primer día

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Triste final. Encontraron el cuerpo del joven de 29 años que era intensamente buscado en Tucumán.

Hallaron el cuerpo en una finca del joven de 29 años que estaba desaparecido. El lamentable hecho sucedió en la localidad de Los Aguirre, en Tucumán.

Triste final. Apareció el cuerpo del joven que estaba desaparecido en una finca en Tucumán.

La víctima tenía un retraso madurativo y Carmen, su madre, afirma que las autoridades policiales nunca lo buscaron, pese a la denuncia y a los reiterados pedidos de ayuda.

Personal de la comisaría de Los Aguirre confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre en la finca El Gallo, en Tucumán. Los investigadores trabajaron en el lugar para confirmar que se trata del joven de 29 años, Franco Sebastián Valdéz, quien figuraba como desaparecido desde el pasado lunes.

Por el momento, se informó que la causa fue puesta en conocimiento de la Unidad Fiscal de Homicidios, a cargo de la Doctora Natalia Fernández, que continuará con las diligencias correspondientes y coordinará las pericias necesarias para el esclarecimiento del hecho.

Carmen, madre de Franco, el joven de 29 años con retraso madurativo, relató con inquietud que su hijo desapareció del barrio San Miguel hacía cinco días, indicando que la última vez que fue visto se encontraba en una chanchería donde le dieron de comer; desde ese momento no tuvieron más noticias sobre su paradero, lo que acrecienta la preocupación por su estado de salud y bienestar.

Comisaría de Los Aguirre. Carmen, madre de Franco, el joven de 29 años con retraso madurativo, relató con inquietud que su hijo desapareció del barrio San Miguel hacía cinco días.

La madre explicó que su hijo tomaba medicación. La mujer relató que la policía del lugar nunca buscó como corresponde al joven de 29 años, a pesar de las respectivas denuncias y reclamos.

La mujer acusó directamente al 911 y a la comisaría 15: "Si hubieran comenzado a buscarlo desde el primer minuto no estaríamos con esta angustia. Si no tiene su medicación, va a entrar en convulsiones", relató la madre del joven en el momento que su hijo estaba siendo intensamente buscado pero por los familiares y amigos, pero no por las autoridades policiales.

Fuente: losprimeros.tv

