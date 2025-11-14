Encontraron en una finca el cuerpo de joven que estaba desaparecido

Por el momento, se informó que la causa fue puesta en conocimiento de la Unidad Fiscal de Homicidios, a cargo de la Doctora Natalia Fernández, que continuará con las diligencias correspondientes y coordinará las pericias necesarias para el esclarecimiento del hecho.

Carmen, madre de Franco, el joven de 29 años con retraso madurativo, relató con inquietud que su hijo desapareció del barrio San Miguel hacía cinco días, indicando que la última vez que fue visto se encontraba en una chanchería donde le dieron de comer; desde ese momento no tuvieron más noticias sobre su paradero, lo que acrecienta la preocupación por su estado de salud y bienestar.

joven1 Comisaría de Los Aguirre. Carmen, madre de Franco, el joven de 29 años con retraso madurativo, relató con inquietud que su hijo desapareció del barrio San Miguel hacía cinco días.

La madre explicó que su hijo tomaba medicación. La mujer relató que la policía del lugar nunca buscó como corresponde al joven de 29 años, a pesar de las respectivas denuncias y reclamos.

La mujer acusó directamente al 911 y a la comisaría 15: "Si hubieran comenzado a buscarlo desde el primer minuto no estaríamos con esta angustia. Si no tiene su medicación, va a entrar en convulsiones", relató la madre del joven en el momento que su hijo estaba siendo intensamente buscado pero por los familiares y amigos, pero no por las autoridades policiales.

