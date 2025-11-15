Inicio Política Radicalismo
Cornejo y Petri sellaron la unidad y el radicalismo renovó autoridades con Andrés Lombardi a la cabeza

Sigue en la presidencia del radicalismo, Andrés Lombardi, junto a Beatriz Bohr, que viene del sector de Luis Petri

Melisa Stopansky
Melisa Stopansky
Alfredo Cornejo y Luis Petri dos dirigentes que compitieron en internas y hoy cierran acuerdos para mantener la unidad de la UCR.

Foto: Congreso de la UCR

El radicalismo en Mendoza presentó en la medianoche de este sábado una lista unidad con un acuerdo entre el gobernador Alfredo Cornejo y del ministro Luis Petri para la distribución de los cargos, a propósito de la renovación de autoridades. La lista está encabezada por Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados y actual presidente de la UCR y la concejal de San Martín, Beatriz Mohr, ligada al diputado nacional electo.

Poco antes de la medianoche, trascendió la lista unidad en la que también hay una representación de los intendentes.

Se espera que este sábado se comunique oficialmente la nueva configuración de las autoridades del radicalismo, que viene gobernado hace una década y que conforma una coalición con la Libertad Avanza, el presidente Javier Milei.

Andrés Lombardi, sigue en carrera como presidente del radicalismo en Mendoza.

La lista unidad del radicalismo

Presidente:

  • Andrés “Peti” Lombardi

Vicepresidenta:

  • Beatriz Mohr

Secretarios titulares:

  • Alejandro Molero
  • Mariana Zlobec
  • Eduardo Martín
  • Cecilia Rodríguez
  • Jonathan Mazuela
  • Romina Giraudo
  • Sebastián Salinas
  • Viviana Chein

La estrategia de la unidad de cara a las elecciones de febrero

Con un acuerdo entre las fuerzas de mayor poder del radicalismo, el partido se encamina para lo que serán las elecciones municipales, en aquellos municipios que desdoblaron la elección.

Es el caso de Rivadavia, San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, La Paz y Santa Rosa.

Estas intendencias opositoras decidieron diferir la fecha de las elecciones por considerar que se plebiscitaba su gestión y no había que mezclarla con la convocatoria de Milei y Cornejo.

