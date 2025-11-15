El radicalismo en Mendoza presentó en la medianoche de este sábado una lista unidad con un acuerdo entre el gobernador Alfredo Cornejo y del ministro Luis Petri para la distribución de los cargos, a propósito de la renovación de autoridades. La lista está encabezada por Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados y actual presidente de la UCR y la concejal de San Martín, Beatriz Mohr, ligada al diputado nacional electo.
Cornejo y Petri sellaron la unidad y el radicalismo renovó autoridades con Andrés Lombardi a la cabeza
Sigue en la presidencia del radicalismo, Andrés Lombardi, junto a Beatriz Bohr, que viene del sector de Luis Petri
Poco antes de la medianoche, trascendió la lista unidad en la que también hay una representación de los intendentes.
Se espera que este sábado se comunique oficialmente la nueva configuración de las autoridades del radicalismo, que viene gobernado hace una década y que conforma una coalición con la Libertad Avanza, el presidente Javier Milei.
La lista unidad del radicalismo
Presidente:
- Andrés “Peti” Lombardi
Vicepresidenta:
- Beatriz Mohr
Secretarios titulares:
- Alejandro Molero
- Mariana Zlobec
- Eduardo Martín
- Cecilia Rodríguez
- Jonathan Mazuela
- Romina Giraudo
- Sebastián Salinas
- Viviana Chein
La estrategia de la unidad de cara a las elecciones de febrero
Con un acuerdo entre las fuerzas de mayor poder del radicalismo, el partido se encamina para lo que serán las elecciones municipales, en aquellos municipios que desdoblaron la elección.
Es el caso de Rivadavia, San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, La Paz y Santa Rosa.
Estas intendencias opositoras decidieron diferir la fecha de las elecciones por considerar que se plebiscitaba su gestión y no había que mezclarla con la convocatoria de Milei y Cornejo.