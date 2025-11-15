Cornejo y Petri sellaron la unidad y el radicalismo renovó autoridades con Andrés Lombardi a la cabeza

Congreso de la UCR- Andrés Lombardi, Pte del radicalismo en Mendoza Andrés Lombardi, sigue en carrera como presidente del radicalismo en Mendoza. Cristian Lozano/ Diario UNO

La lista unidad del radicalismo

Presidente:

Andrés “Peti” Lombardi

Vicepresidenta:

Beatriz Mohr

Secretarios titulares:

Alejandro Molero

Mariana Zlobec

Eduardo Martín

Cecilia Rodríguez

Jonathan Mazuela

Romina Giraudo

Sebastián Salinas

Viviana Chein

La estrategia de la unidad de cara a las elecciones de febrero

Con un acuerdo entre las fuerzas de mayor poder del radicalismo, el partido se encamina para lo que serán las elecciones municipales, en aquellos municipios que desdoblaron la elección.

Es el caso de Rivadavia, San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, La Paz y Santa Rosa.

Estas intendencias opositoras decidieron diferir la fecha de las elecciones por considerar que se plebiscitaba su gestión y no había que mezclarla con la convocatoria de Milei y Cornejo.