El Gobierno de Mendoza fue escenario estratégico de la agenda de gobernadores y la Nación

La Mesa del Cobre abrió la jornada

Cornejo y gobernadores Alfredo Cornejo y los gobernadores que integran la Mesa del Cobre: Marcelo Orrego, Carlos Sadir y Raúl Jalil.

La actividad comenzó temprano con el encuentro de la Mesa del Cobre, una actividad que se realizó dentro del Finance Day & TSX Roadshow del Critical Minerals Summit 2025.

Allí, Cornejo compartió panel con los gobernadores de San Juan, Catamarca y Jujuy, una señal del peso que el tema tiene para las provincias que ven en los minerales críticos una promesa de desarrollo.

En esa mesa se discutió sobre infraestructura minera, condiciones para atraer inversiones, fortalecimiento exportador y un punto que viene ganando espacio: la necesidad de tener criterios comunes entre las provincias productoras.

El cobre, más allá de su valor económico, se está convirtiendo en un factor de desarrollo socioeconómico y requiere acciones coordinadas con las jurisdicciones involucradas.

Préstamo clave para obras de agua potable

Cornejo y Santilli El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro del Interior, Diego Santilli.

El segundo tramo del día estuvo marcado por la llegada del ministro del Interior, Diego Santilli, quien aterrizó en Mendoza con una agenda que venía recorriendo otras provincias.

En conferencia de prensa junto a Cornejo, se anunció la autorización del préstamo de FonPlata por 75 millones de dólares, destinado a obras de agua potable, un punto sensible en el mapa de necesidades mendocinas.

El encuentro también sirvió para poner en agenda las relaciones con el gobierno nacional, que atraviesa las reformas estructurales: reforma fiscal, laboral, apertura de mercados y los cambios que Nación quiere impulsar para ordenar la macroeconomía.

Para Cornejo, fue una oportunidad de poner sobre la mesa el impacto que esas transformaciones tienen en la economía regional.

Sturzenegger y la discusión para mejorar la vitivinicultura provincial

Cornejo y Sturzenegger Cornejo junto al ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger.

Otro momento de la jornada fue la reunión con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

El funcionario mantuvo encuentros con sectores vitivinícolas tras la fuerte reforma del INV (donde se eliminaron casi 1.000 normas), mientras que con el gobernador analizó avances y tensiones dentro del proceso de desregulación que impulsa la Nación.

Allí surgieron temas técnicos vinculados a la vitivinicultura, el sector más importante de la economía provincial que vive un momento complejo. Se plantearon normativas provinciales que podrían adaptarse al nuevo enfoque nacional.

La conversación se centró en posibles ajustes y en cómo encajan dentro del plan más amplio de modernización económica. El ministro de Milei se llevó tres reclamos primordiales para analizar tras los planteos presentados en Mendoza.

Reclamo por obras estratégicas para Mendoza

En paralelo a las reuniones, Cornejo aprovechó para marcar la agenda en materia de infraestructura. Uno de los puntos fue la situación de la Ruta 40 rumbo a San Juan, una obra licitada y con contratistas, pero detenida.

El otro fue el corredor internacional de la Ruta 7: destacó la finalización de la variante Palmira, pero insistió en la urgencia de avanzar hacia el tramo que conecta con Chile.

Para la provincia, estos corredores no son solo rutas: son la base logística del comercio exterior y el turismo. El Gobernador volvió a plantear la importancia de asegurar continuidad de obras que, más que embellecer el mapa, garantizan la competitividad real de las economías regionales.

Cómo encarar la apertura de los mercados

En el cierre del día, la conversación volvió a un tema recurrente: la apertura de mercados. Cornejo subrayó el impacto de reducir barreras comerciales para sectores que hoy necesitan aire, entre ellos el vitivinícola, atravesado por sobrestock y costos productivos en alza.

El análisis incluyó oportunidades derivadas de acuerdos internacionales en estudio y el modo en que podrían traducirse en un alivio para la economía provincial. En una jornada extensa, el mensaje buscó sostener una idea: Mendoza necesita más mercados y mejores condiciones para competir.