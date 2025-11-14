El segundo humedal más grande de Sudamérica se encuentra en Argentina: de cuál se trata

América del Sur alberga más de 300 parques nacionales, pero muchos pasan desapercibidos. Hay extensos humedales que han sido objeto de importantes proyectos de restauración ecológica, hasta montañas costeras con una profunda herencia indígena. Hoy te contamos el caso de uno ubicado en Argentina.
Argentina tiene parques nacionales que la colocan en un escalón único dentro de América del Sur, compitiendo con otros 300. ¿Cuál es el más grande?
Cuando hablamos de parques nacionales, se refiere a las áreas del territorio que se encuentran protegidas debido a su valor ecológico, histórico y cultural. En Argentina, estos espacios se crean con el objetivo principal de conservar la biodiversidad existente en ellos y preservar sus recursos naturales para las generaciones futuras.
Argentina alberga uno de los tesoros naturales más imponentes del continente: el Parque Nacional Iberá, reconocido como el segundo humedal más grande de América del Sur, solo superado por el Pantanal.
Ubicado en la provincia de Corrientes, este santuario de la naturaleza abarca cerca de 183.500 hectáreas si se suman el parque y la reserva provincial, conformando un ecosistema único donde el agua, la fauna y la vegetación conviven en equilibrio perfecto.
El Iberá está compuesto por una extensa red de lagunas cristalinas, esteros, bañados y bosques nativos que crean uno de los sistemas acuáticos más ricos del continente. Sus paisajes cambiantes hacen del lugar un destino ideal para el turismo y para capturar fotos mágicas.
Es hogar de más de 4.000 especies de flora y fauna, muchas de ellas emblemáticas de Argentina. Entre los animales más característicos se destacan:
- Yacaré negro y yacaré overo
- Ciervo de los pantanos, símbolo de la zona
- Carpinchos, uno de los roedores más grandes del mundo
- Aguará guazú, especie en recuperación
- Lobos de crin, osos hormigueros y nutrias gigantes reintroducidas en los últimos años
- Más de 360 especies de aves, convirtiendo al Iberá en un paraíso para birdwatchers
Turismo en el Parque Nacional Iberá
El gran humedal correntino se organiza en varios portales de acceso, siendo parte de una de sus características propias; como Cambyretá, Laguna Iberá, San Nicolás y Carambola, cada uno con senderos, miradores y excursiones para todos los gustos. Los visitantes pueden disfrutar de:
- Navegaciones por lagunas y esteros
- Cabalgatas y caminatas guiadas
- Kayak
- Senderismo
- Safaris fotográficos
- Avistaje de aves
- Experiencias culturales con comunidades locales
Este Parque Nacional no solo es el segundo humedal más grande de Sudamérica, sino también uno de los sitios de conservación más valiosos de Argentina. Su inmensa biodiversidad, sus paisajes únicos y su rol ecológico lo convierten en un destino imprescindible para quienes buscan conectar con la naturaleza en su estado más puro.