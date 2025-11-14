El segundo humedal más grande de Sudamérica se encuentra en Argentina: de cuál se trata

parque nacional ibera El Parque Nacional Iberá es un ecosistema de humedal de gran extensión en Corrientes.

Ubicado en la provincia de Corrientes, este santuario de la naturaleza abarca cerca de 183.500 hectáreas si se suman el parque y la reserva provincial, conformando un ecosistema único donde el agua, la fauna y la vegetación conviven en equilibrio perfecto.

El Iberá está compuesto por una extensa red de lagunas cristalinas, esteros, bañados y bosques nativos que crean uno de los sistemas acuáticos más ricos del continente. Sus paisajes cambiantes hacen del lugar un destino ideal para el turismo y para capturar fotos mágicas.

Es hogar de más de 4.000 especies de flora y fauna, muchas de ellas emblemáticas de Argentina. Entre los animales más característicos se destacan:

Yacaré negro y yacaré overo

Ciervo de los pantanos, símbolo de la zona

Carpinchos, uno de los roedores más grandes del mundo

Aguará guazú, especie en recuperación

Lobos de crin, osos hormigueros y nutrias gigantes reintroducidas en los últimos años

Más de 360 especies de aves, convirtiendo al Iberá en un paraíso para birdwatchers

Turismo en el Parque Nacional Iberá

El gran humedal correntino se organiza en varios portales de acceso, siendo parte de una de sus características propias; como Cambyretá, Laguna Iberá, San Nicolás y Carambola, cada uno con senderos, miradores y excursiones para todos los gustos. Los visitantes pueden disfrutar de:

Embed - Parque Nacional Iberá Parque Nacional Iberá. Fuente: Argentina.gob.ar.

Navegaciones por lagunas y esteros

Cabalgatas y caminatas guiadas

Kayak

Senderismo

Safaris fotográficos

Avistaje de aves

Experiencias culturales con comunidades locales

Este Parque Nacional no solo es el segundo humedal más grande de Sudamérica, sino también uno de los sitios de conservación más valiosos de Argentina. Su inmensa biodiversidad, sus paisajes únicos y su rol ecológico lo convierten en un destino imprescindible para quienes buscan conectar con la naturaleza en su estado más puro.