El mapamundi que pocos conocen: Argentina está en el centro del mundo

mapamundi Mapa planisferio actual.

¿Sabías que existe un mapamundi que sitúa a Argentina en el centro?

Esta representación del mundo, poco difundida, pero muy simbólica, no solo reordena los continentes, sino que cambia la mirada geográfica y cultural con la que solemos ver el sitio donde vivimos. En lugar de que Sudamérica aparezca en un costado (como suele suceder en los mapas basados en la proyección de Mercator), Argentina aparece en el centro, con el Atlántico Sur como protagonista.

Todo mapa es una interpretación del planeta. La Tierra es una esfera, y al proyectarla en un plano, siempre se producen distorsiones. Por eso, decidir qué zona queda “en el centro” no es una cuestión técnica, sino cultural y simbólica.

En este sentido, conocemos dos tipos de mapamundi y miles de interpretaciones: el globo terráqueo, que es esférico, y la versión aplanada llamada planisferio, que se encarga de reproducir en cierta escala el resultado teórico de alguna proyección geográfica de la esfera terrestre en una superficie plana.

mapamundi (1) Planisferio de 1975.

En el caso del planisferio, hay una interpretación argentina de 1975 del Servicio de Hidrografía Naval. Sin duda fue una manera de reivindicar la posición geográfica del país en el hemisferio sur y resaltar su proyección marítima. Esta versión destaca especialmente la importancia del Atlántico Sur como eje estratégico, la conexión con la Antártida Argentina, al mostrar claramente su relación territorial y la centralidad del Cono Sur, una zona habitualmente desplazada hacia los márgenes en los mapas tradicionales.

Se inserta, sobre todo, en el contexto de las negociaciones diplomáticas mantenidas con Inglaterra desde la década de 1960, referidas a la cuestión de la soberanía de las islas Malvinas, conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas. Dichas negociaciones, tienen un punto de inflexión en 1976 con el cambio de postura británica, que incluyó la tajante negativa a abordar la cuestión nodal respecto de la soberanía territorial.