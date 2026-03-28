Tal como estaba programado por la empresa Aguas Mendocinas (AYSAM), desde las primeras horas de este sábado 28 de marzo comenzó el megacorte de agua potable en el Gran Mendoza, que puede afectar el servicio de diferente manera por lo que hay que realizar un uso responsable del recurso hídrico.
AYSAM concretó el megacorte de agua potable en el Gran Mendoza donde tiene más de 1 millón de usuarios
La interrupción del suministro de agua potable afectará de manera total o parcial a 6 departamentos: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján y Maipú
Las tareas comenzaron a las 5 y se extendieron hasta pasadas las 9.30. A partir de ese momento, arrancó el proceso de recuperación de reservas en los establecimientos potabilizadores y carga hidráulica de los acueductos. Posteriormente, se procederá a la purga de aire de redes.
El objetivo fue completar la etapa final de los trabajos en la cámara de macrodistribución de La Puntilla. La interrupción del suministro hídrico, necesaria para realizar tareas de mantenimiento y modernización en las plantas potabilizadoras, afecta de manera total o parcial a 6 departamentos: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú.
Con una inversión de 5,1 millones de dólares, AYSAM ejecuta estas medidas para la optimización del servicio. Hasta el momento, ya se colocaron 14 caudalímetros sobre acueductos de salida de plantas y acueductos de transporte: 2 zona Palmares Valley, 3 Estación Potabilizadora Benegas, 3 Estación Potabilizadora Alto Godoy, 1 Plaza Cioppo, 1 Estación Potabilizadora Potrerillos, 2 Estación Potabilizadora Luján II, y 2 en La Puntilla.
Desde AYSAM explicaron que este proceso es indispensable para avanzar con la instalación de nuevas compuertas y la limpieza de los decantadores en los establecimientos potabilizadores que abastecen al área metropolitana donde la empresa tiene más de 1 millón de usuarios. La meta es mejorar la presión y la calidad del servicio de cara al próximo verano.
Cronograma y zonas afectadas
Aunque el corte se inició de forma escalonada desde las 5 de este sábado, se espera que el impacto sea total o parcial durante el resto de la jornada y parte del domingo. Las zonas afectadas se dividen de la siguiente manera:
- Ciudad: secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y barrio La Favorita.
- Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.
- Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.
- Las Heras: zonas centro, oeste y norte.
- Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria.
- Maipú: Coquimbito.
Recomendaciones de AYSAM
Las autoridades solicitaron a la población extremar el cuidado del agua almacenada en los tanques domiciliarios. Se recomienda:
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Priorizar el consumo humano: usar el agua solo para beber e higiene básica.
Suspender el uso de electrodomésticos: evitar el uso de lavarropas y lavavajillas.
No regar ni lavar veredas: está prohibido el uso de mangueras mientras dure la contingencia.
¿Cuándo vuelve el agua potable?
El proceso de presurización de las cañerías es lento, por lo que se estima que el servicio comenzará a normalizarse de manera paulatina durante la madrugada y mañana del domingo 29 de marzo. Aunque en algunos sectores puede ser mucho antes.
En las zonas más altas o alejadas de las plantas, la recuperación total del servicio de agua potable podría demorar hasta la tarde del domingo, por lo que se pide paciencia a los usuarios, comunicaron desde AYSAM.