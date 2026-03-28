AYSAM concretó el megacorte de agua potable en el Gran Mendoza donde tiene más de 1 millón de usuarios

Con una inversión de 5,1 millones de dólares, AYSAM ejecuta estas medidas para la optimización del servicio. Hasta el momento, ya se colocaron 14 caudalímetros sobre acueductos de salida de plantas y acueductos de transporte: 2 zona Palmares Valley, 3 Estación Potabilizadora Benegas, 3 Estación Potabilizadora Alto Godoy, 1 Plaza Cioppo, 1 Estación Potabilizadora Potrerillos, 2 Estación Potabilizadora Luján II, y 2 en La Puntilla.

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Desde AYSAM explicaron que este proceso es indispensable para avanzar con la instalación de nuevas compuertas y la limpieza de los decantadores en los establecimientos potabilizadores que abastecen al área metropolitana donde la empresa tiene más de 1 millón de usuarios. La meta es mejorar la presión y la calidad del servicio de cara al próximo verano.

Cronograma y zonas afectadas

Aunque el corte se inició de forma escalonada desde las 5 de este sábado, se espera que el impacto sea total o parcial durante el resto de la jornada y parte del domingo. Las zonas afectadas se dividen de la siguiente manera:

Ciudad: secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y barrio La Favorita.

Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.

Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Las Heras: zonas centro, oeste y norte.

Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria.

Maipú: Coquimbito.

agua-potable1_1000_1100.jpg Con el aumento de octubre, el servicio de agua potable que presta AYSAM es casi 100% más caro que a inicios de año

Recomendaciones de AYSAM

Las autoridades solicitaron a la población extremar el cuidado del agua almacenada en los tanques domiciliarios. Se recomienda:

Priorizar el consumo humano: usar el agua solo para beber e higiene básica.

Suspender el uso de electrodomésticos: evitar el uso de lavarropas y lavavajillas.

No regar ni lavar veredas: está prohibido el uso de mangueras mientras dure la contingencia.

¿Cuándo vuelve el agua potable?

El proceso de presurización de las cañerías es lento, por lo que se estima que el servicio comenzará a normalizarse de manera paulatina durante la madrugada y mañana del domingo 29 de marzo. Aunque en algunos sectores puede ser mucho antes.

En las zonas más altas o alejadas de las plantas, la recuperación total del servicio de agua potable podría demorar hasta la tarde del domingo, por lo que se pide paciencia a los usuarios, comunicaron desde AYSAM.