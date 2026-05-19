Paleta o jamón cocido: cuál es la diferencia y para qué se usa cada uno

En otras ocasiones compramos jamón cocido o paleta pensando en una cuestión de precio. Hoy te cuento cuál es la diferencia entre ambos alimentos y para qué conviene usar cada uno.

¿Cuál es la diferencia entre la paleta y el jamón cocido?

El jamón cocido y la paleta son dos alimentos que forman parte del grupo de los fiambres. El fiambre es un nombre usado para definir a ciertos alimentos o carnes procesadas y cocidas que se sirven frías.

En Argentina se llama fiambre a cualquier carne procesada o embutido que ha sido cocida o curada para consumirse generalmente en picadas o sánguches.

La paleta y el jamón cocido forman parte de ese club, aunque son bastante parecidos. La principal diferencia está en que se elaboran con diferentes zonas de la pata del cerdo.

La paleta se fabrica con la pata delantera del animal y el jamón cocido con la pata trasera. Esta diferencia, que parece mínima, hace de cada alimento un producto con sabor, textura y uso diferente.

En cuanto a textura, también tienen diferencias. El jamón cocido proviene de una carne más magra, es más tierno y de sabor más suave.

paleta La principal diferencia está en el corte de carne.

La paleta es un alimento de textura más firme. A diferencia del jamón cocido, la paleta tiene mayor infiltración de grasa, tiene más tejidos conectivos y un sabor mucho más intenso. La paleta, seguro has notado que es más grasosa.

Si hay que pensar en la cantidad del alimento, eso va a depender en general del cerdo y de la producción. Pero el jamón cocido suele ser de mayor calidad y tiene más proteína cárnica.

La paleta tiene menor proporción de carne y está más cerca del hueso, por lo que se la considera un alimento de menor calidad.

Estas diferencias también impactan en el precio. La paleta es más económica que el jamón cocido. Ambos alimentos se tienen que conservar en la heladera y durante un tiempo razonable; eso es algo que tienen en común.

Más allá de las diferencias: para qué conviene usar cada alimento

La diferencia de uso también existe. La paleta, al ser más firme y económica, se usa mucho para armar picadas con otros fiambres, en cubos.

jamón Ambos alimentos se consumen fríos, pero en diferentes preparaciones.

El jamón cocido se usa mucho para armar sanguches y para preparar pizzas, porque es más suave. Es un alimento perfecto para rellenos de salsas o panes.