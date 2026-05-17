Cuáles son las diferencias entre el zapallo anco tradicional y el zapallo coquena

En general, todo zapallo es una hortaliza de la familia de las cucurbitáceas. Son vegetales de piel dura, con pulpa carnosa, con grandes propiedades y una importante versatilidad de uso.

Los zapallos crecen de forma rastrera; esto significa que crecen y trepan mediante guías, tienen hojas grandes y una baya de tamaño grande denominada pepón, a la que conocemos coloquialmente como zapallo.

Hace algunos días descubrí que existen dos variedades de zapallo anco que se pueden confundir fácilmente, pero tienen diferencias marcadas: el zapallo anco tradicional y el zapallo anco coquena.

Diferencias claves: no son lo mismo el zapallo anco común y el zapallo coquena

El zapallo anco tradicional y el zapallo coquena se puede decir que tienen muchas similitudes, pero una diferencia muy marcada que es importante conocer.

En cuanto a su aspecto físico y características generales, podemos decir que el zapallo anco común es más pequeño y de un color anaranjado pálido, casi pastel.

El zapallo coquena se diferencia por su color naranja más intenso y por tener pequeñas líneas blancas en la cáscara. Además, la pulpa es mucho más naranja y tiene una forma más alargada.

Pero la diferencia clave y más interesante no está en su color ni textura. El zapallo anco coquena es una variedad mejorada del anco común y desarrollada por el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

zapallo coquena Foto tomada de la página del INTA.

Luego de 30 años de investigación en mejoramiento genético de hortalizas y vegetales, el INTA logró desarrollar una variedad de zapallo anco mucho más resistente a las enfermedades, con un color más intenso y un sabor de calidad.

Otro detalle interesante es que el zapallo coquena se comercializa en el exterior y llega a distintos puntos del mundo intacto y fresco, otro logro de los estudios en genética. Este desarrollo se llevó a cabo en el INTA de Mendoza.

Más allá de sus diferencias, ambos tipos de zapallo son nutritivos, ricos, versátiles y prácticos al combinar. Lo interesante está en cómo el desarrollo científico generó un zapallo más fácil de transportar fresco, sin que pierda sus cualidades.

¿Para qué se usa cada variedad de zapallo?

El zapallo anco tradicional se puede usar en preparaciones que no tengan al zapallo como protagonista y solo sea un ingrediente más, por ejemplo, si es una fuente de verduras al horno.

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Si vas a preparar una receta donde el zapallo es lo principal, como un risotto de zapallo, conviene el coquena porque es más sabroso.