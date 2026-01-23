Inicio Sociedad AySam
Aysam terminó la instalación de macromedidores y se normaliza el servicio de agua en el Gran Mendoza

La empresa informó que el operativo se completó 2 horas antes de lo previsto y que ya empezó la recuperación del sistema de agua potable y la purga de acueductos

Por Redacción de UNO
El corte de agua en Mendoza comenzó a resolverse, informó Aysam.

Foto: gentileza Aysam.

Agua y Saneamientos Mendoza (Aysam) informó este viernes que finalizó en 4 horas el operativo de instalación de dos macromedidores, lo que significó reducir en 2 horas el tiempo que estaba previsto para las tareas. La empresa señaló que ya había iniciado el proceso de recuperación paulatina del sistema de agua potable y la purga de acueductos, una etapa en la que el servicio vuelve de a poco.

La intervención se realizó a la salida del establecimiento potabilizador Luján II, donde Aysam había programado un corte de agua potable desde las 5 y por 6 horas para colocar dos caudalímetros sobre acueductos de 350 mm y 450 mm de diámetro.

Diario UNO informó en su momento que el restablecimiento estaba previsto en forma paulatina y podía demandar entre 24 y 36 horas.

Los caudalímetros son un factor clave para la gestión del agua potable.

Medir los caudales de agua potable

Los caudalímetros sirven para medir cuánta agua pasa por una tubería. Eso permite detectar fugas y pérdidas, balancear zonas y repartir mejor el líquido, gestionar la presión y planificar obras, entre otras ventajas.

Aysam indicó que los dos nuevos caudalímetros se suman a los 10 ya colocados en el marco del Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana.

En las profundidades de la ciudad hay una infraestructura que no se ve pero es vital para la población.

Esos equipos ya instalados incluyen puntos como los establecimientos potabilizadores Benegas y Alto Godoy, además de zonas de Luján, Godoy Cruz y Potrerillos.

La empresa remarcó que se trata de una inversión de más de U$S5,1 millones y que el plan de obras apunta a optimizar la calidad del servicio para 1.100.000 mendocinos, de acuerdo al comunicado difundido tras finalizar el operativo.

Bajo tierra y en equipo. Así trabajó el personal de Aysam y logró terminar las tareas 2 horas antes de lo previsto.

Recomendaciones de Aysam

El restablecimiento del servicio de agua potable se dará en forma paulatina, por lo que la empresa pidió cuidar al máximo las reservas:

  • Mantener una reserva de agua potable embotellada: 2 litros por persona, en recipientes limpios.
  • Preservar la reserva del tanque domiciliario y usarla con moderación durante el fin de semana.
  • Regular la intensidad del caudal en las canillas.
  • Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
  • Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.

