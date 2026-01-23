Aysam terminó la instalación de macromedidores y se normaliza el servicio de agua en el Gran Mendoza

aysam arreglos 5 Los caudalímetros son un factor clave para la gestión del agua potable. Foto: gentileza Aysam.

Medir los caudales de agua potable

Los caudalímetros sirven para medir cuánta agua pasa por una tubería. Eso permite detectar fugas y pérdidas, balancear zonas y repartir mejor el líquido, gestionar la presión y planificar obras, entre otras ventajas.

Aysam indicó que los dos nuevos caudalímetros se suman a los 10 ya colocados en el marco del Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana.

aysam arreglos 4 En las profundidades de la ciudad hay una infraestructura que no se ve pero es vital para la población. Foto: gentileza Aysam.

Esos equipos ya instalados incluyen puntos como los establecimientos potabilizadores Benegas y Alto Godoy, además de zonas de Luján, Godoy Cruz y Potrerillos.

La empresa remarcó que se trata de una inversión de más de U$S5,1 millones y que el plan de obras apunta a optimizar la calidad del servicio para 1.100.000 mendocinos, de acuerdo al comunicado difundido tras finalizar el operativo.

aysam arreglos 1 Bajo tierra y en equipo. Así trabajó el personal de Aysam y logró terminar las tareas 2 horas antes de lo previsto. Foto: gentileza Aysam.

Recomendaciones de Aysam

El restablecimiento del servicio de agua potable se dará en forma paulatina, por lo que la empresa pidió cuidar al máximo las reservas:

Mantener una reserva de agua potable embotellada: 2 litros por persona, en recipientes limpios.

Preservar la reserva del tanque domiciliario y usarla con moderación durante el fin de semana.

Regular la intensidad del caudal en las canillas.

Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.

Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.