AYSAM licita una obra de más de $435 millones para reparar veredas y calles en Luján y Godoy Cruz

AYSAM-obras-roturas.jpg Las roturas sin reparar de parte del personal de AYSAM son una queja permanente de los vecinos. Foto: archivo

Quién financia y quién ejecuta

AYSAM financiará íntegramente los trabajos y asumirá también la ejecución directa de las reparaciones, que serán realizadas por personal propio una vez concluidas las intervenciones en la infraestructura sanitaria. Esto implica un cambio de lógica respecto de la práctica habitual, donde muchas veces las roturas quedaban libradas a los tiempos y recursos de los municipios o simplemente permanecían sin reparar durante meses.

La coordinación general, el control técnico y la inspección de los trabajos estarán a cargo de personal del organismo, que será quien defina con precisión los puntos exactos donde se realizarán las intervenciones.

Las obras abarcan veredas peatonales, puentes vehiculares, puentes peatonales, cordones y cunetas de hormigón.

El plazo de ejecución previsto es de 365 días corridos, lo que le da al programa un horizonte de un año para completar las reparaciones en los barrios y zonas que sean priorizados por los técnicos de AYSAM.

Dos pozos en Las Heras Pozos en una calle de Las Heras generados por AYSAM. La Comuna debió taparlos para evitar accidentes. Foto: archivo

Cinco empresas en carrera

La apertura de sobres contó con la participación de 5 empresas que formularon oferta económica: RM Control.O S.R.L., Ruva Comercio y Servicios S.A.S., Capsa Construcciones Civiles y de Servicios S.R.L., Comercializadora Urbana S.A. y URB Construcciones Civiles S.A.

Ahora comenzará el proceso de evaluación y comparación de las propuestas para determinar cuál se ajusta mejor a los requerimientos técnicos y económicos del pliego licitatorio de AYSAM.