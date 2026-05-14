AYSAM licita una obra de más de $435 millones para reparar veredas y calles en Luján y Godoy Cruz

Aguas Mendocinas (AYSAM) dio un paso concreto hacia la mejora de la infraestructura urbana en dos departamentos del Gran Mendoza. Este jueves se realizó la apertura de sobres de una obra incluida en el Programa Integral de Reparación de Veredas y Calzadas, que contempla intervenciones en Godoy Cruz y Luján de Cuyo.
El presupuesto oficial es de $435.847.462,40, impuestos incluidos. La iniciativa responde a una demanda histórica de los vecinos de ambos departamentos: la reparación de las superficies que quedan dañadas después de que AYSAM realiza trabajos sobre la red de infraestructura sanitaria subterránea.
Roturas en el asfalto, veredas levantadas, cordones deteriorados y cunetas en mal estado son algunas de las consecuencias más visibles y más denunciadas que deja cualquier intervención en las cañerías.
Quién financia y quién ejecuta
AYSAM financiará íntegramente los trabajos y asumirá también la ejecución directa de las reparaciones, que serán realizadas por personal propio una vez concluidas las intervenciones en la infraestructura sanitaria. Esto implica un cambio de lógica respecto de la práctica habitual, donde muchas veces las roturas quedaban libradas a los tiempos y recursos de los municipios o simplemente permanecían sin reparar durante meses.
La coordinación general, el control técnico y la inspección de los trabajos estarán a cargo de personal del organismo, que será quien defina con precisión los puntos exactos donde se realizarán las intervenciones.
Las obras abarcan veredas peatonales, puentes vehiculares, puentes peatonales, cordones y cunetas de hormigón.
El plazo de ejecución previsto es de 365 días corridos, lo que le da al programa un horizonte de un año para completar las reparaciones en los barrios y zonas que sean priorizados por los técnicos de AYSAM.
Cinco empresas en carrera
La apertura de sobres contó con la participación de 5 empresas que formularon oferta económica: RM Control.O S.R.L., Ruva Comercio y Servicios S.A.S., Capsa Construcciones Civiles y de Servicios S.R.L., Comercializadora Urbana S.A. y URB Construcciones Civiles S.A.
Ahora comenzará el proceso de evaluación y comparación de las propuestas para determinar cuál se ajusta mejor a los requerimientos técnicos y económicos del pliego licitatorio de AYSAM.