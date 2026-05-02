Pozos peligrosos de AYSAM en Las Heras: el municipio intervino por riesgo de accidentes

Una bajada con pozos y sin margen de maniobra

Pozos en las heras Los pozos de la bajada de Arrollabes podrían ser una trampa mortal para un motociclista.

Quienes transitan por Arrollabes aseguraron que el estado de la calle obliga a realizar maniobras bruscas para esquivar los pozos, en un tramo donde además hay pendiente. Esa combinación reduce el margen de reacción y aumenta el peligro.

La cercanía entre ambos baches complica aún más la circulación: evitar uno puede dejar al conductor directamente en línea con el otro. En ese contexto, crece la preocupación por posibles accidentes, especialmente en horarios de baja visibilidad.

Las Heras señalizó los pozos de AYSAM

La versión oficial del municipio es que los pozos fueron realizados por AYSAM, pero que a pesar de no ser responsabilidad del municipio sí intervinieron.

En primer lugar señalizaron los pozos, para que los conductores puedan advertirlos y además, los van a reparar, ya que pueden representar efectivamente un gran peligro.

Pozos señalizados Las Heras Si bien ambos pozos en la bajada de calle Arrollabes son responsabilidad de Aysam, el municipio de Las Heras señalizó rápidamente los pozos, una vez que recibió el reclamo.

Otros grandes baches en calles y ciclovías

El deterioro no se limita a ese sector. En la intersección de Dorrego y Lisandro Moyano, los pozos están distribuidos en ambos carriles, lo que obliga a zigzaguear y expone a los conductores a nuevas roturas o maniobras riesgosas.

A esto se suma el mal estado de algunas ciclovías. Una de las más señaladas es la de Regalado Olguín, a la altura del barrio La Bastilla, donde el pavimento presenta un marcado deterioro. La situación se viralizó en redes sociales en los últimos días.

Ante este panorama, se espera una respuesta del Municipio de Las Heras sobre posibles reparaciones o intervenciones en estos puntos. Mientras tanto, vecinos pidieron circular con extrema precaución.