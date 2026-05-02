Pozos peligrosos de AYSAM en Las Heras: el municipio intervino por riesgo de accidentes

Dos pozos de gran tamaño en la bajada de calle Arrollabes, entre Reconquista y Fray Mamerto Esquiú, en Las Heras, encendieron la alarma entre vecinos y conductores que circulan a diario por la zona. A pesar de que las tareas de mantenimiento le corresponden a AYSAM, la comuna intervino este sábado y señalizó el lugar para evitar accidentes.
El problema no es menor: están ubicados a pocos metros entre sí y, según advirtieron, pueden provocar desde la rotura de un vehículo hasta un siniestro grave, sobre todo de noche o para quienes circulan en moto.
Desde la Comuna de Las Heras informaron que pertenecen a obras de la empresa AYSAM, pero que de todas maneras, ya actuaron en la zona.
Una bajada con pozos y sin margen de maniobra
Quienes transitan por Arrollabes aseguraron que el estado de la calle obliga a realizar maniobras bruscas para esquivar los pozos, en un tramo donde además hay pendiente. Esa combinación reduce el margen de reacción y aumenta el peligro.
La cercanía entre ambos baches complica aún más la circulación: evitar uno puede dejar al conductor directamente en línea con el otro. En ese contexto, crece la preocupación por posibles accidentes, especialmente en horarios de baja visibilidad.
Las Heras señalizó los pozos de AYSAM
La versión oficial del municipio es que los pozos fueron realizados por AYSAM, pero que a pesar de no ser responsabilidad del municipio sí intervinieron.
En primer lugar señalizaron los pozos, para que los conductores puedan advertirlos y además, los van a reparar, ya que pueden representar efectivamente un gran peligro.
Otros grandes baches en calles y ciclovías
El deterioro no se limita a ese sector. En la intersección de Dorrego y Lisandro Moyano, los pozos están distribuidos en ambos carriles, lo que obliga a zigzaguear y expone a los conductores a nuevas roturas o maniobras riesgosas.
A esto se suma el mal estado de algunas ciclovías. Una de las más señaladas es la de Regalado Olguín, a la altura del barrio La Bastilla, donde el pavimento presenta un marcado deterioro. La situación se viralizó en redes sociales en los últimos días.
Ante este panorama, se espera una respuesta del Municipio de Las Heras sobre posibles reparaciones o intervenciones en estos puntos. Mientras tanto, vecinos pidieron circular con extrema precaución.