Las Heras recibe de 30 a 40 denuncias diarias por WhatsApp por maniobras peligrosas en el tránsito

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, evaluó esta semana el avance del sistema de denuncias viales a través de WhatsApp y remarcó su impacto tanto en la prevención de infracciones como en la seguridad en zonas de riesgo, especialmente en caminos de montaña. Detalló que actualmente se reciben entre 30 y 40 denuncias diarias.
“El sistema viene funcionando muy bien, de manera rápida. No solo permite sancionar, sino también disuadir conductas peligrosas”, señaló el jefe comunal, al referirse al programa Canal Ciudadano, que ya fue adoptado como política pública a nivel provincial.
En ese sentido, Lo Presti celebró que la herramienta haya sido institucionalizada por ley: “Fuimos punta de lanza y hoy es una política para toda la provincia. Eso demuestra que era una buena iniciativa”.
El intendente dio detalles en la conferencia de prensa que brindó en la inauguración de un Jardín de Infantes en El Resguardo.
Denuncias en aumento y foco en la montaña
El intendente apuntó que actualmente se reciben entre 30 y 40 denuncias diarias, muchas de ellas vinculadas a maniobras de alto riesgo.
“Todos sabemos la gravedad que tienen los accidentes en alta montaña. Por eso es clave actuar antes, prevenir”, advirtió.
No obstante, aclaró que no todas las denuncias corresponden al departamento, lo que plantea la necesidad de mejorar la articulación entre jurisdicciones.
Crecimiento de barrios y más circulación
Lo Presti también vinculó el aumento del tránsito con la expansión urbana en zonas como el barrio Estación Espejo y el barrio Mathus Hoyos.
“Hay sectores que están creciendo mucho y tienen buena conectividad de transporte público. Eso genera mayor movimiento y también nuevos desafíos”, explicó.
En paralelo, destacó el trabajo en políticas sociales: “Estamos muy enfocados en las primeras infancias, que son fundamentales para el desarrollo de nuestro departamento y del país”.
Avances en urbanización y relocalización
Sobre los procesos de ordenamiento territorial, el intendente aseguró que hay obras en marcha con avances importantes y planificación para nuevos barrios.
“Estamos organizando distintos sectores en un mismo terreno y avanzando rápido. La idea es que hacia fin de año ya estén en funcionamiento”, adelantó.
Además, indicó que se trabaja en la relocalización de familias en zonas más seguras, en el marco de un crecimiento urbano planificado.
Finalmente, el jefe comunal de Las Heras remarcó que el sistema de denuncias ciudadanas seguirá fortaleciéndose: “Hoy está optimizado, pero necesitamos seguir trabajando en conjunto para mejorar los resultados”.