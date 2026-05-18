Reciclaje: si tenés cinturones de cuero viejos, guardalos y transformalos en estas ideas DIY

Esta tarea DIY otorga de inmediato un aspecto rústico y moderno que actualmente es tendencia en decoración de interiores. Entre sus principales virtudes destaca el ahorro al prescindir de herrajes costosos que venden en tiendas, la disminución de desechos y la facilidad con la que cualquiera puede llevarlo a cabo en casa.

cinturon reciclaje diy Aprendé a reciclar cinturones viejos y transformarlos en maravillosas ideas DIY. Foto: Gemini

Otra alternativa, tras reciclar los cinturones viejos, es la creación de soportes colgantes. Aprovechando la notable resistencia que caracteriza al cuero, estos accesorios en desuso pueden reconvertirse en tiras para sostener repisas de madera ligeras y colgar macetas.

Para esta tarea DIY tendremos que buscar una madera pequeña que nos servirá de base de la repisa y dos cinturones. Clavar dos clavos en la pared que tenga el mismo largo que la madera, sujetar cada extremo de la madera con los cinturones y después colgarlos en los clavos.

cinturon reciclaje diy (1) Aprendé estas ideas DIY reciclando cinturones viejos. Foto: Gemini

Este truco no solo resuelve necesidades organizativas concretas dentro del hogar, sino que introduce una estética vintage muy valorada en las corrientes de decoración actuales. Es perfecto para las paredes del jardín que suelen carecer de buena estética.

A través de estas prácticas, el reciclaje de cinturones de cuero demuestra que la sustentabilidad va de la mano con el buen gusto. Solo necesitamos un poco de inspiración para crear tareas DIY con elementos que tenemos en casa y que generalmente terminan en la basura.