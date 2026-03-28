venado tuerto El nombre de la ciudad de Venado Tuerto, en Santa Fe, Argentina, proviene de una leyenda del siglo XIX.

Venado Tuerto: la ciudad argentina que carga un insólito nombre inspirado en una leyenda

Por los parajes del Hinojo solía pastar un venado al que le faltaba un ojo perdido en un ataque ante los indígenas. Desde entonces, cada vez que se aparecía, daba aviso de la proximidad del malón, lo que permitía a los soldados refugiarse y defenderse del ataque.

En épocas de sequía, conducía a las tropas por buenos pastos y aguas, lo que le este animal fue de gran importancia para aquellos hombres. Pero durante una cacería mataron al venado y en recompensa bautizaron la laguna de ese lugar como Venado Tuerto.

venado tuerto (2) Esta ciudad también es conocida como "La Esmeralda del Sur" y la "Cuna de la Marcha San Lorenzo".

Por la década de 1880, el fundador de la ciudad, Eduardo Casey, se encontró con esa laguna. Narraron esta historia y decidieron bautizar al pueblo directamente con ese nombre.

También se identifica este nombre con otra leyenda. Pues próximo a la laguna, es decir, lo que hoy conocemos como Christophersen, vivía un hombre extraño, en soledad y alejado; y se creía que sus facultades mentales estaban alteradas, razón por la cual el indígena le temía.

Se dice además que era tuerto y por el hecho de no tener la compañía de una mujer recibiendo el mote de "venado"; de allí cuando hacían referencia al sitio, se lo reconocía como paraje del "venado tuerto".