En el mapa de América Latina existen ciudades con nombres sorprendentes, pero uno de los más curiosos es "Venado Tuerto", una pequeña localidad ubicada en Argentina. Su denominación llama la atención de quienes escuchan hablar de su origen basado en una popular leyenda.
Cuando se trata de recorrer Argentina ya sea físicamente o de vista, muchas cosas suelen llamar la atención. No solo va en su historia, en su origen ni en sus pueblos, sino también en el nombre que identifica a ciertos lugares, algunos graciosos, otros llamativos, otros basados en leyendas y por lo que en realidad tuvo que pasar para que cargue con esa denominación.
En este caso, hoy te traemos una curiosidad única cuyo protagonista es una ciudad del departamento General López, ubicada al sudeste de la provincia de Santa Fe. Fue fundada el 26 de abril de 1884 por Eduardo Casey, y alcanzó el estatus de ciudad el 16 de diciembre de 1935.
Venado Tuerto: la ciudad argentina que carga un insólito nombre inspirado en una leyenda
Por los parajes del Hinojo solía pastar un venado al que le faltaba un ojo perdido en un ataque ante los indígenas. Desde entonces, cada vez que se aparecía, daba aviso de la proximidad del malón, lo que permitía a los soldados refugiarse y defenderse del ataque.
En épocas de sequía, conducía a las tropas por buenos pastos y aguas, lo que le este animal fue de gran importancia para aquellos hombres. Pero durante una cacería mataron al venado y en recompensa bautizaron la laguna de ese lugar como Venado Tuerto.
Por la década de 1880, el fundador de la ciudad, Eduardo Casey, se encontró con esa laguna. Narraron esta historia y decidieron bautizar al pueblo directamente con ese nombre.
También se identifica este nombre con otra leyenda. Pues próximo a la laguna, es decir, lo que hoy conocemos como Christophersen, vivía un hombre extraño, en soledad y alejado; y se creía que sus facultades mentales estaban alteradas, razón por la cual el indígena le temía.
Se dice además que era tuerto y por el hecho de no tener la compañía de una mujer recibiendo el mote de "venado"; de allí cuando hacían referencia al sitio, se lo reconocía como paraje del "venado tuerto".