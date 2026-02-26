Argentina, una potencia territorial: es el octavo país con mayor superficie y extensión a nivel mundial

Argentina Nuestro país se caracteriza por poseer una de las mayores superficies de la Tierra, ocupando el octavo lugar en el mundo.

Este recorrido atraviesa múltiples regiones como La Patagonia austral, La región pampeana, Cuyo y El Noroeste argentino. Por eso, si has tenido la oportunidad de viajar por toda nuestra extensión, de seguro has comprobado que en un solo viaje es posible pasar por glaciares, estepas, llanuras fértiles, viñedos, montañas y paisajes de altura.

De esta forma, el tamaño de Argentina explica por qué conviven climas tan distintos, tenemos frío polar en el extremo sur, templado en el centro del país, subtropical en el norte y árido en zonas del oeste Esta amplitud territorial convierte al país en uno de los destinos más diversos del planeta, con atractivos naturales que incluyen el sur fueguino, la cordillera andina y las selvas misioneras.

¿Por qué Argentina está dentro del top 10 mundial?

Argentina (1) Argentina es la cuarta superficie en el continente americano (luego de Canadá, Estados Unidos de América y la República Federativa de Brasil) y el segundo entre los países latinoamericanos.

Este dato no solo tiene relevancia geográfica, sino también económica y estratégica, ya que su vasto territorio alberga recursos naturales, producción agropecuaria y reservas energéticas clave.

Muchos habitantes no dimensionan que recorrer el país de sur a norte implica una distancia similar a atravesar varios países europeos. Los 3.643 kilómetros entre Ushuaia y La Quiaca reflejan la verdadera escala territorial argentina. Desde el “fin del mundo” hasta el límite con Bolivia, Argentina demuestra su grandeza simbólica y geográfica.