Un sedán chino llega a la Argentina y preocupa a Toyota

Detalles de equipamiento en el nuevo sedán

La seguridad constituye uno de los pilares con los que este modelo pretende ganar terreno. La dotación incluye seis airbags, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal y sistema de mantenimiento de carril. Estas asistencias a la conducción posicionan al producto de GAC como una alternativa robusta frente a la competencia regional. Además, incorpora reconocimiento de señales de tráfico y sensores de estacionamiento con cámara para facilitar las maniobras urbanas.

El habitáculo presenta materiales que elevan la percepción de calidad, con tapizados de cuero y butacas que poseen regulación eléctrica y ventilación. La tecnología a bordo se manifiesta en el cargador inalámbrico para dispositivos móviles, el encendido a distancia y el control de velocidad crucero adaptativo. Con estas características, el modelo proveniente de China intenta justificar su precio de 34.000 dólares, una cifra que lo sitúa en una pelea directa con los referentes del sector.

Estrategia de GA

Este sedán busca entrar en un mercado dominado por Toyota.

La llegada del Empow no ocurre de manera aislada, sino que integra un plan de expansión más amplio de la automotriz asiática en el país. La empresa, a través de su representante Avantek S.A., busca consolidar una gama diversa que incluye también opciones electrificadas y diversos SUV. Esta ofensiva comercial representa un desafío para Toyota, que lidera históricamente el segmento con su modelo de producción regional, obligando a las marcas tradicionales a revisar sus estrategias de equipamiento y valor.

El crecimiento de las firmas de China en Argentina responde a una evolución en la demanda de los consumidores, quienes ahora valoran más los paquetes tecnológicos cerrados y las asistencias activas de seguridad. El éxito de este lanzamiento dependerá en gran medida de la construcción de una red de servicios de postventa que genere confianza en el comprador a largo plazo. De cumplirse estas metas, el mercado local verá una transformación profunda en la composición de su parque automotor durante los próximos años.