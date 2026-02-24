La casa rodante alemana que es lujo y confort sobre ruedas

La distribución interna se pensó para ofrecer el máximo confort a una pareja, aunque permite alojar hasta cuatro personas gracias a su salón convertible. En la zona delantera, un banco en forma de U rodea una mesa ajustable, creando un área social ideal para el descanso. El diseño de los acabados ofrece tres variantes de decoración, todas enfocadas en mantener una estética elevada sin sacrificar la durabilidad de los materiales textiles elegidos para la tapicería.

Innovación técnica

La cocina se integra en la parte central del habitáculo y dispone de tres quemadores de gas junto a un horno con grill. Un frigorífico de torre de 177 litros completa el equipamiento culinario, asegurando autonomía durante los viajes largos. El diseño del baño también rompe con los estándares habituales, ofreciendo una ducha de dimensiones generosas con retroiluminación y estantes integrados, espacio que la marca define como un área de bienestar privada.

casa rodante interior El interior de esta casa rodante es ideal para dos personas, aunque pueden entrar muchas más.

Este lanzamiento tecnológico incluye el sistema Fendt-CaravanCONNECT, que permite gestionar diversas funciones del vehículo mediante una aplicación móvil. La estructura se apoya sobre un chasis AL-KO ligero y galvanizado, garantizando una conducción estable y segura. Además de la calefacción por suelo radiante, el sistema Truma Combi 6 asegura una temperatura agradable y agua caliente constante, confirmando que esta casa rodante construida en Alemania busca la excelencia en cada detalle técnico.

Así es el modelo