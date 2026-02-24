La industria del caravaning experimenta una transformación hacia la sofisticación con la llegada de nuevos modelos que priorizan la estética y la funcionalidad. La firma Fendt-Caravans, con una trayectoria que inició en 1970, presenta su línea Diamant para el periodo 2026, consolidando su lema de que la calidad no es producto del azar. Esta casa rodante, fabricada íntegramente en Alemania, destaca por ofrecer una experiencia similar a la de un hogar de alto standing, pero con la libertad que otorgan las cuatro ruedas.
La casa rodante alemana que es lujo y confort sobre ruedas
Una propuesta de Fendt-Caravans que redefine el bienestar en una casa rodante de Alemania con diseño premium y un lanzamiento exclusivo
El diseño exterior de esta unidad refleja una clara inspiración automotriz, utilizando paneles sándwich y un techo de polímero reforzado con fibra de vidrio. El acabado martillado y los nuevos gráficos exteriores aportan una elegancia que diferencia a este vehículo de las opciones más convencionales del mercado. Este lanzamiento reciente tuvo su punto de partida en el Caravan Show de Düsseldorf, donde se exhibió como uno de los modelos referentes para el público europeo más exigente.
Detalles del diseño y habitabilidad interior
El modelo Diamant 560 FD aprovecha cada centímetro de sus 7.71 metros de longitud total para crear una atmósfera de amplitud. Gracias a una triple claraboya con iluminación LED y grandes superficies acristaladas, el interior recibe una luz natural abundante que amplifica la sensación de espacio. El mobiliario presenta superficies brillantes y tiradores cromados minimalistas, elementos que refuerzan el carácter exclusivo de esta casa rodante de origen en Alemania.
La distribución interna se pensó para ofrecer el máximo confort a una pareja, aunque permite alojar hasta cuatro personas gracias a su salón convertible. En la zona delantera, un banco en forma de U rodea una mesa ajustable, creando un área social ideal para el descanso. El diseño de los acabados ofrece tres variantes de decoración, todas enfocadas en mantener una estética elevada sin sacrificar la durabilidad de los materiales textiles elegidos para la tapicería.
Innovación técnica
La cocina se integra en la parte central del habitáculo y dispone de tres quemadores de gas junto a un horno con grill. Un frigorífico de torre de 177 litros completa el equipamiento culinario, asegurando autonomía durante los viajes largos. El diseño del baño también rompe con los estándares habituales, ofreciendo una ducha de dimensiones generosas con retroiluminación y estantes integrados, espacio que la marca define como un área de bienestar privada.
Este lanzamiento tecnológico incluye el sistema Fendt-CaravanCONNECT, que permite gestionar diversas funciones del vehículo mediante una aplicación móvil. La estructura se apoya sobre un chasis AL-KO ligero y galvanizado, garantizando una conducción estable y segura. Además de la calefacción por suelo radiante, el sistema Truma Combi 6 asegura una temperatura agradable y agua caliente constante, confirmando que esta casa rodante construida en Alemania busca la excelencia en cada detalle técnico.
Así es el modelo
- Chasis y estructura: bastidor AL-KO totalmente galvanizado y techo de GRP resistente al granizo.
- Zona de descanso: cama francesa con colchón de espuma climática de 7 zonas y somier ajustable.
- Climatización avanzada: calefacción de gas Truma Combi 6 con boiler de 10 litros y suelo radiante eléctrico.
- Capacidad de carga: depósito de agua limpia de 45 litros y tanque de aguas residuales de 24 litros con ruedas.
- Tecnología a bordo: panel táctil TFT central para la gestión del sistema eléctrico y conectividad por aplicación.
- Seguridad y exterior: sistema de freno autoajustable AAA de AL-KO y ventanas de doble acristalamiento tintadas.