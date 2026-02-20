Toyota ahora ofrece la posibilidad de conseguir financiación a tasa 0 para la Hilux

Toyota Argentina presentó durante este mes de febrero una propuesta comercial renovada que busca facilitar la adquisición de su modelo estrella. La compañía dispuso un esquema de beneficios financieros para quien desee comprar una Hilux, la cual lidera el mercado de las camionetas en el país desde hace dos décadas.
El programa destaca por ofrecer una tasa 0 de interés anual, una condición poco frecuente en el contexto económico actual para el segmento de las pickup.
La entidad encargada de gestionar estos créditos es Toyota Compañía Financiera. A través de su red de 44 concesionarios oficiales distribuidos en todo el territorio nacional, los interesados acceden a un cupo limitado de 250 unidades.
El monto máximo que la firma permite financiar alcanza los 15.000.000 de pesos, con un plazo de devolución estipulado en 12 cuotas fijas. Esta medida abarca a todas las versiones disponibles de la Hilux en el catálogo vigente.
Condiciones para acceder a la tasa 0 de Toyota
El acceso a la tasa 0 representa una oportunidad estratégica para el sector agroindustrial y los usuarios particulares de una pickup. Además de este plan puntual, la red de ventas ofrece otras alternativas con diversos plazos y montos que se ajustan a los perfiles de cada comprador.
La marca busca con esto sostener el volumen de patentamientos que llevó a este modelo a ser el vehículo más vendido de Argentina durante el ciclo 2025.
La producción de la Toyota Hilux ocurre en la planta industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires. Este centro productivo no solo abastece al mercado local, sino que envía unidades a 22 destinos diferentes dentro de América Latina.