Toyota ahora ofrece la posibilidad de conseguir financiación a tasa 0 para la Hilux

El monto máximo que la firma permite financiar alcanza los 15.000.000 de pesos, con un plazo de devolución estipulado en 12 cuotas fijas. Esta medida abarca a todas las versiones disponibles de la Hilux en el catálogo vigente.

Condiciones para acceder a la tasa 0 de Toyota

toyota hilux, pickup La Toyota Hilux es la pickup más vendida de Argentina.

El acceso a la tasa 0 representa una oportunidad estratégica para el sector agroindustrial y los usuarios particulares de una pickup. Además de este plan puntual, la red de ventas ofrece otras alternativas con diversos plazos y montos que se ajustan a los perfiles de cada comprador.

La marca busca con esto sostener el volumen de patentamientos que llevó a este modelo a ser el vehículo más vendido de Argentina durante el ciclo 2025.

La producción de la Toyota Hilux ocurre en la planta industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires. Este centro productivo no solo abastece al mercado local, sino que envía unidades a 22 destinos diferentes dentro de América Latina.