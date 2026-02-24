Jubilados desaparecidos de Chubut: una lluvia de llamados y la esperanza de los familiares

Según reveló Gabriela Kreder, hija de Pedro, la implementación de una recompensa millonaria por parte del Gobierno generó un aluvión de comunicaciones de personas que aseguran haberlos visto en diferentes puntos de la región. No obstante, tras el chequeo de cámaras de seguridad y los rastrillajes específicos de la brigada de búsqueda, los resultados siempre son negativos. “En general, lo que pasa es que a la gente le parece que son ellos, pero no son”, explicó con resignación, marcando el pulso de una espera que se vuelve eterna.

jubilados-desaparecidos

Jubilados desaparecidos de Chubut: un caso de misterio y tristeza

El caso de los jubilados desaparecidos de Chubut es un misterio que comenzó en la ruta. Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) fueron vistos por última vez el pasado 11 de octubre de 2025, cuando salieron de Comodoro Rivadavia a bordo de una camioneta Toyota Hilux para asistir a un aniversario en la localidad de Camarones. Cuatro días después, el vehículo fue hallado empantanado en el Cañadón de Visser, una zona de Rocas Coloradas de extrema dificultad técnica para el acceso.

Aquel hallazgo, que en un principio se pensó como la clave para resolver el caso, terminó siendo el único indicio sólido. La camioneta estaba abandonada, sin signos claros de violencia y, según los recientes peritajes de ADN, sin rastros genéticos de terceras personas. Sin embargo, para la familia, este último dato no es concluyente. “No descarto la posibilidad de que hayan participado otras personas", sostuvo Gabriela, quien aún no logra comprender cómo su padre llegó con el vehículo hasta un punto tan remoto e inhóspito.

jubilados-desaparecidos-camioneta

La fiscalía sólo se está manejando con “datos concretos” de los jubilados desaparecidos

La búsqueda bajo demanda La fiscalía de Chubut de la causa mantiene la carátula como "desaparición de persona", ya que la falta de evidencia física impide avanzar formalmente hacia una hipótesis de homicidio o criminalidad de los jubilados desaparecidos. Actualmente, los operativos ya no son permanentes, sino que se activan bajo la modalidad de “datos concretos”.

jubilados-desaparecidos1

Cada vez que ingresa un llamado que parece verosímil, los equipos de búsqueda se desplazan hacia el sector indicado, pero hasta ahora, el desierto patagónico no ha devuelto ni una sola prenda o pertenencia de los jubilados desaparecidos.

Para los allegados de Pedro y Juana, la vida hoy transcurre en dos carriles paralelos: el de las responsabilidades cotidianas y el de la vigilia constante ante el teléfono.

jubilados-desaparecidos2

Con el caso perdiendo peso en la agenda mediática nacional, el temor a que el silencio se vuelva definitivo crece, mientras esperan que algún día, alguno de esos tantos llamados telefónicos deje de ser una falsa alarma y se convierta en la verdad que tanto necesitan encontrar.