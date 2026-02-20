Los cursos universitarios del PAMI son libres y sin cargo: qué pueden estudiar los jubilados

En el sitio oficial del PAMI, la obra social explica que para conocer los cursos disponibles, tenés que seleccionar una temática de interés o una universidad. Si querés ver la oferta completa, elegí la opción "ver todas las universidades" o "ver todas las temáticas". Recordá que para los cursos presenciales tenés que inscribirte en la universidad más cercana a tu domicilio.

Los "Cursos Universitarios UPAMI" disponibles son:

TECNICAS DE TRABAJO CORPORAL

Expresión corporal

DANZA

Taller de danza folclórica y tango

MEMORIA

Estimulación de la memoria Nivel 1, Comisión A

Estimulación de la memoria Nivel 2, Comisión B

Estimulación de la memoria Nivel 2, Comisión D

JUEGOS DE MESA

Ajedrez Nivel 1, para principiantes, Comisión A presencial

Ajedrez Nivel 1, para principiantes, Comisión B

IDIOMAS

Lengua y Cultura Italiana

Portugués. Nivel I

NUEVAS TECNOLOGIAS Y COMPUTACION

Informática recreativa

Aprendiendo a usar "Mi PAMI"

Curso de edición de videos

ARTES PLASTICAS VISUALES

Análisis del cine

Cine europeo

FOTOGRAFIA

Curso de fotografía digital

TALLERES DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD INTEGRAL

Creatividad y desarrollo personal

PENSAMIENTO SOCIAL, FILOSOFIA Y CULTURA

Problemas de la filosofía en los modos de ver

Temas de sociología

Cómo inscribirse a los cursos universitarios del PAMI

Hacé clic en "Inscribirme" en "Cursos Universitarios UPAMI" o talleres sociopreventivos según tu interés. Recordá que también podés hacerlo desde la aplicación de PAMI. Una vez que ingresaste, seleccioná la temática de tu interés. Elegí el curso o taller que quieras realizar. Acordate que podés inscribirte en un máximo de 5 cursos y 3 talleres. Completá tus datos y confirmá la inscripción

De esa manera ya realizaste la inscripción en un taller o curso universitario UPAMI. El profesor/a o tallerista se va a comunicar con el afiliado por correo electrónico o por teléfono.

Ten en cuenta que podés inscribirte en cursos universitarios con modalidad virtual de todo el país. En el caso de los talleres, solo podrás inscribirte en los que estén disponibles en tu localidad. Recordá que solo podés inscribirte en un máximo de 5 cursos y 3 talleres.

Accedé a un instructivo paso a paso para inscribirte en cualquier curso o taller haciendo click ACÁ.