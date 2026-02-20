Los cursos universitarios del PAMI son libres y sin cargo: qué pueden estudiar los jubilados

El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) les ofrece a todos los jubilados y pensionados la posibilidad de seguir aprendiendo y compartir con otros afiliados a través de cursos dictados por docentes universitarios en más de 60 unidades académicas. Todos los "Cursos Universitarios UPAMI" son libres y sin cargo.
Los "Cursos Universitarios UPAMI (Universidad para Adultos Mayores Integrados)" es un programa del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) destinado a los jubilados y pensionados afiliados a la obra social. Son cursos gratuitos, de cupos limitados y certificados para adultos mayores que promueve la educación continua y el intercambio intergeneracional.
PAMI: cuáles son los "Cursos Universitarios UPAMI" disponibles en febrero 2026
El PAMI explica que para participar de cualquier curso universitario los jubilados y pensionados afiliados no necesitan tener estudios previos. Los cupos disponibles y la modalidad de cursada de cada curso o taller dependen de la institución que los dicta y pueden ser presenciales, o virtuales o tener una modalidad mixta.
En el sitio oficial del PAMI, la obra social explica que para conocer los cursos disponibles, tenés que seleccionar una temática de interés o una universidad. Si querés ver la oferta completa, elegí la opción "ver todas las universidades" o "ver todas las temáticas". Recordá que para los cursos presenciales tenés que inscribirte en la universidad más cercana a tu domicilio.
Los "Cursos Universitarios UPAMI" disponibles son:
TECNICAS DE TRABAJO CORPORAL
- Expresión corporal
DANZA
- Taller de danza folclórica y tango
MEMORIA
- Estimulación de la memoria Nivel 1, Comisión A
- Estimulación de la memoria Nivel 2, Comisión B
- Estimulación de la memoria Nivel 2, Comisión D
JUEGOS DE MESA
- Ajedrez Nivel 1, para principiantes, Comisión A presencial
- Ajedrez Nivel 1, para principiantes, Comisión B
IDIOMAS
- Lengua y Cultura Italiana
- Portugués. Nivel I
NUEVAS TECNOLOGIAS Y COMPUTACION
- Informática recreativa
- Aprendiendo a usar "Mi PAMI"
- Curso de edición de videos
ARTES PLASTICAS VISUALES
- Análisis del cine
- Cine europeo
FOTOGRAFIA
- Curso de fotografía digital
TALLERES DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD INTEGRAL
- Creatividad y desarrollo personal
PENSAMIENTO SOCIAL, FILOSOFIA Y CULTURA
- Problemas de la filosofía en los modos de ver
- Temas de sociología
Cómo inscribirse a los cursos universitarios del PAMI
- Hacé clic en "Inscribirme" en "Cursos Universitarios UPAMI" o talleres sociopreventivos según tu interés. Recordá que también podés hacerlo desde la aplicación de PAMI.
- Una vez que ingresaste, seleccioná la temática de tu interés.
- Elegí el curso o taller que quieras realizar. Acordate que podés inscribirte en un máximo de 5 cursos y 3 talleres.
- Completá tus datos y confirmá la inscripción
De esa manera ya realizaste la inscripción en un taller o curso universitario UPAMI. El profesor/a o tallerista se va a comunicar con el afiliado por correo electrónico o por teléfono.
Ten en cuenta que podés inscribirte en cursos universitarios con modalidad virtual de todo el país. En el caso de los talleres, solo podrás inscribirte en los que estén disponibles en tu localidad. Recordá que solo podés inscribirte en un máximo de 5 cursos y 3 talleres.
Accedé a un instructivo paso a paso para inscribirte en cualquier curso o taller haciendo click ACÁ.