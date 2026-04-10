Un reciente trabajo de excavación arqueológica en el extremo sur de Chile permitió localizar un objeto de enorme valor histórico. El descubrimiento tuvo lugar en el sitio donde se erigió la Ciudad del Rey Don Felipe, un asentamiento fundado por la corona española para controlar el paso interoceánico.
Descubrimiento en Chile sorprende al mundo: la colonia perdida de Magallanes
El descubrimiento de una antigua pieza de plata en el estrecho permite localizar los restos de un asentamiento español del siglo XVI en el sur del país
Se trata de una moneda de plata, un real de a ocho, que permanecía oculta bajo los cimientos de la primera iglesia de la zona. Este hallazgo confirma la precisión de las crónicas de 1584, las cuales relataban una ceremonia de fundación donde se depositaba dinero como ofrenda y registro legal de la posesión territorial.
La pieza metálica fue hallada en una piedra plana que servía de base para el altar mayor del templo. Pedro Sarmiento de Gamboa, el navegante encargado de la misión en Magallanes, describió detalladamente este acto en sus cuadernos de bitácora.
La ubicación exacta de la moneda permite a los investigadores establecer un punto de referencia real para interpretar el trazado del antiguo poblado. Gracias a la tecnología de geolocalización, se verificó que el mapa diseñado por Gamboa hace siglos posee una exactitud sorprendente, facilitando la búsqueda futura de las empalizadas y las viviendas de los colonos.
Contexto histórico del asentamiento español
El proyecto de esta colonia respondió a la necesidad de España de proteger sus intereses comerciales ante el avance de navegantes ingleses. El virrey del Perú ordenó a Sarmiento de Gamboa la persecución de Francis Drake, quien atacaba puertos y barcos en las costas del Pacífico.
Al no poder capturarlo, la estrategia derivó en la fortificación del estrecho para impedir el tránsito de naves enemigas. La expedición partió de Europa con la misión de construir fuertes artillados en ambos lados del canal natural que une los dos océanos.
Sin embargo, las condiciones de vida en el sur de Chile resultaron insoportables para los pobladores. El clima gélido, la falta de suministros y la imposibilidad de cultivar la tierra diezmaron a la población rápidamente.
Los barcos que debían traer alimentos sufrieron constantes naufragios o desvíos por las tormentas, dejando a los habitantes a su suerte. Cuando el navegante Thomas Cavendish llegó al lugar en 1587, solo encontró a dieciocho sobrevivientes de los trescientos originales, bautizando al sitio como Puerto del Hambre debido a la tragedia observada.