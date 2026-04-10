Descubrimiento en Chile sorprende al mundo: la colonia perdida de Magallanes

La ubicación exacta de la moneda permite a los investigadores establecer un punto de referencia real para interpretar el trazado del antiguo poblado. Gracias a la tecnología de geolocalización, se verificó que el mapa diseñado por Gamboa hace siglos posee una exactitud sorprendente, facilitando la búsqueda futura de las empalizadas y las viviendas de los colonos.

Contexto histórico del asentamiento español

moneda magallanes

El proyecto de esta colonia respondió a la necesidad de España de proteger sus intereses comerciales ante el avance de navegantes ingleses. El virrey del Perú ordenó a Sarmiento de Gamboa la persecución de Francis Drake, quien atacaba puertos y barcos en las costas del Pacífico.

Al no poder capturarlo, la estrategia derivó en la fortificación del estrecho para impedir el tránsito de naves enemigas. La expedición partió de Europa con la misión de construir fuertes artillados en ambos lados del canal natural que une los dos océanos.

Sin embargo, las condiciones de vida en el sur de Chile resultaron insoportables para los pobladores. El clima gélido, la falta de suministros y la imposibilidad de cultivar la tierra diezmaron a la población rápidamente.

Los barcos que debían traer alimentos sufrieron constantes naufragios o desvíos por las tormentas, dejando a los habitantes a su suerte. Cuando el navegante Thomas Cavendish llegó al lugar en 1587, solo encontró a dieciocho sobrevivientes de los trescientos originales, bautizando al sitio como Puerto del Hambre debido a la tragedia observada.