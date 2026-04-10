El pronóstico del tiempo anticipa un viernes agradable pero hacia la noche llega la inestabilidad y con ella la probabilidad de ocurrencia de tormentas aisladas que afectarán sectores de Mendoza. Como consecuencia de esto, el Paso Cristo Redentor anunció su cierre desde hoy por las posibles precipitaciones en alta montaña.
Pronóstico del tiempo: se esperan lluvias y tormentas desde la noche de este viernes
Luego de un viernes agradable, hacia la noche llega la inestabilidad con posibles tormentas, según el pronóstico del tiempo. Se pueden extender hasta el sábado
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a Radio Nihuil que luego de un amanecer fresco, se viene una tarde de viernes muy agradable con una máxima que podría llegar a los 25 grados.
Hacia el final del día comenzará a nublarse y a llegar la inestabilidad que podrá afectar varios sectores de Mendoza.
La especialista detalló que esto comenzará en el oeste del Gran Mendoza, en zonas de la precordillera y cordillera, y en el Valle de Uco donde se esperan tormentas aisladas, las que se podrían extender hasta la madrugada del sábado.
La Zona Este también se verá afectada por estas tormentas aisladas durante la mañana del sábado, según detalló Elizabeth Naranjo Tamayo.
Pronóstico del tiempo con mejoras para el fin de semana
Luego de las tormentas y lluvias en varios sectores de Mendoza, desde el mediodía del sábado las condiciones mejoran ya que se despeja y se espera una máxima de 25 grados, luego de una mínima que rondará los 12 grados.
El domingo, el pronóstico del tiempo indica ascenso de las temperaturas con 12 grados de mínima y 27 grados de máxima durante la tarde. Hacia la noche vuelve la posibilidad de precipitaciones y tormentas aisladas especialmente en el Sur de Mendoza y el Valle de Uco.