Pronóstico del tiempo: se esperan lluvias y tormentas desde la noche de este viernes

La especialista detalló que esto comenzará en el oeste del Gran Mendoza, en zonas de la precordillera y cordillera, y en el Valle de Uco donde se esperan tormentas aisladas, las que se podrían extender hasta la madrugada del sábado.

La Zona Este también se verá afectada por estas tormentas aisladas durante la mañana del sábado, según detalló Elizabeth Naranjo Tamayo.

Pronóstico del tiempo con mejoras para el fin de semana

Luego de las tormentas y lluvias en varios sectores de Mendoza, desde el mediodía del sábado las condiciones mejoran ya que se despeja y se espera una máxima de 25 grados, luego de una mínima que rondará los 12 grados.

El domingo, el pronóstico del tiempo indica ascenso de las temperaturas con 12 grados de mínima y 27 grados de máxima durante la tarde. Hacia la noche vuelve la posibilidad de precipitaciones y tormentas aisladas especialmente en el Sur de Mendoza y el Valle de Uco.