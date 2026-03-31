En todas las farmacias de la Red PAMI ya se aplica la vacuna antigripal

El Programa de Atención Médica Integral lanzó de manera formal su campaña para que los afiliados puedan aplicarse la vacuna antigripal en todas las farmacias de la Red PAMI. Cómo se puede acceder a la dosis y dónde encontrar el local habilitado según la ciudad.
El PAMI informó en todos sus canales de comunicación que a partir del lunes 30 de marzo comenzó a aplicarse la vacuna antigripal con el fin de prevenir la gripe y sus complicaciones.
"Vacunarse a tiempo permite atravesar el invierno con mayor protección, antes de que aumente la circulación de virus respiratorios", recuerda PAMI en sus redes.
Es importante remarcar que para vacunarse los afiliados no necesitan sacar turno previo y nadie puede cobrar por recibir la vacuna antigripal.
PAMI: cómo acceder a la vacuna antigripal
Los afiliados mayores de 65 años, embarazadas y niños entre los 6 y 24 meses de vida sólo deben presentar credencial PAMI y DNI.
Los afiliados menores de 65 que presenten factores de riesgo, además de la credencial PAMI y DNI, deben presentar la indicación médica escrita con el diagnóstico que lo justifique.
- Consultá el buscador de farmacias.
- Acercate a tu farmacia habilitada de la Red PAMI más cercana.
- Presentá tu DNI y Credencial PAMI en cualquiera de sus formatos.
Dónde buscar la farmacia habilitada de la Red PAMI
Para acceder a la dosis, los adultos mayores pueden buscar la farmacia que más cerca les quede del hogar ingresando en Mi PAMI o en www.pami.org.ar/farmacias.
Paso a paso para acceder a la vacuna:
- Consultá el buscador de farmacias o llamá al 138, opción 0 (cero).
- Acercate a tu farmacia habilitada de la Red PAMI más cercana.
- Presentá tu DNI y Credencial PAMI en cualquiera de sus formatos.
El único requisito que tienen que tener en cuenta los jubilados y pensionados para acceder a la vacunación antigripal es presentar el DNI y la credencial del PAMI. Nadie puede cobrarle al afiliado por la aplicación de la vacuna.