En todas las farmacias de la Red PAMI ya se aplica la vacuna antigripal

Es importante remarcar que para vacunarse los afiliados no necesitan sacar turno previo y nadie puede cobrar por recibir la vacuna antigripal.

PAMI: cómo acceder a la vacuna antigripal

Los afiliados mayores de 65 años, embarazadas y niños entre los 6 y 24 meses de vida sólo deben presentar credencial PAMI y DNI.

Los afiliados menores de 65 que presenten factores de riesgo, además de la credencial PAMI y DNI, deben presentar la indicación médica escrita con el diagnóstico que lo justifique.

Consultá el buscador de farmacias. Acercate a tu farmacia habilitada de la Red PAMI más cercana. Presentá tu DNI y Credencial PAMI en cualquiera de sus formatos.

PAMI-buscador-de-farmacias-vacuna-antigripal-2 Los afiliados al PAMI menores de 65 años y tienen factores de riesgo, deben presentar indicación médica con el diagnóstico que lo justifique para poder recibir la dosis de la vacuna antigripal.

Dónde buscar la farmacia habilitada de la Red PAMI

Para acceder a la dosis, los adultos mayores pueden buscar la farmacia que más cerca les quede del hogar ingresando en Mi PAMI o en www.pami.org.ar/farmacias.

Paso a paso para acceder a la vacuna:

Consultá el buscador de farmacias o llamá al 138, opción 0 (cero).

Acercate a tu farmacia habilitada de la Red PAMI más cercana.

más cercana. Presentá tu DNI y Credencial PAMI en cualquiera de sus formatos.

El único requisito que tienen que tener en cuenta los jubilados y pensionados para acceder a la vacunación antigripal es presentar el DNI y la credencial del PAMI. Nadie puede cobrarle al afiliado por la aplicación de la vacuna.