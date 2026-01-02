Estas son las Credenciales del PAMI habilitadas para utilizar en 2026

Credenciales vigentes del PAMI para el 2026

La credencial del PAMI -documento único e intransferible asociado al número de cada afiliado- es necesaria para validar la identidad de los los jubilados y pensionados afiliados y acceder así a todos los servicios y prestaciones de la obra social.

Con cualquiera de las credenciales del PAMI habilitadas podes realizar diferentes acciones como validación de turnos con especialistas, retiro de medicamentos en la farmacia, turnos para agencias y trámites web y presenciales.