Estas son las Credenciales del PAMI habilitadas para utilizar en 2026

El PAMI les recuerda a todos los jubilados y pensionados afiliados que existen diferentes tipos de credenciales, las cuales pueden utilizar para acceder a los servicios y prestaciones que posee la obra social o ante cualquier urgencia durante el 2026.
Credenciales vigentes del PAMI para el 2026
La credencial del PAMI -documento único e intransferible asociado al número de cada afiliado- es necesaria para validar la identidad de los los jubilados y pensionados afiliados y acceder así a todos los servicios y prestaciones de la obra social.
Con cualquiera de las credenciales del PAMI habilitadas podes realizar diferentes acciones como validación de turnos con especialistas, retiro de medicamentos en la farmacia, turnos para agencias y trámites web y presenciales.
El PAMI cuenta con cuatro tipo de credenciales habilitadas con las que los jubilados y pensionados afiliados. Con la misma se puede acceder a los servicios y prestaciones que brinda el organismo. Estas son sus cuatro formatos:
- Digital
- Plástica
- Provisoria con QR
- Provisoria ticket
Las únicas que ya no tienen validez son la provisoria sin QR y la credencial anterior.
PAMI: información de las cuatro credenciales válidas
- Credencial Digital: es aquella que se utiliza desde la Aplicación de PAMI para teléfonos celulares sin necesidad de imprimirla. Se puede descargar desde este link.
- Credencial Plástica: sirve en cualquier tipo de gestión. Sin embargo, vale aclarar que ya no se distribuye. Por lo tanto, sólo está disponible para aquellos afiliados que la hayan obtenido en su momento. Actualmente es reemplazada por cualquiera de las otras opciones mencionadas.
- Credencial Provisoria: debe contar con un código QR que se tramita a través de este link. Aquellos afiliados que la tengan sin su respectivo código QR, deberán volver a descargarla en el mismo link.
- Provisoria con ticket: es la que se genera y se imprime en las terminales de autogestión disponibles en las Unidades de Gestión Local (UGL).
La credencial del PAMI sirve para que los jubilados y pensionados puedan acceder a los servicios y prestaciones, tales como:
- Validación de turnos con especialistas
- Retiro de medicamentos en la farmacia
- Turnos para agencias
- Trámites web y presenciales