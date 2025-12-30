PAMI en alerta contra el dengue y la fiebre amarilla: síntomas de alarma

PAMI advirtió los síntomas de alarma tras una picadura de mosquito

En su plan integral de prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, el PAMI explica qué síntomas pueden aparecer ante una picadura que pueda transmitir el dengue o la fiebre amarilla.

Es importante consultar con el médico si hay fiebre de 38° o más, acompañada de uno o más de los siguientes síntomas:

Dolor de cabeza.

Dolores musculares o articulares (pueden ser leves o muy intensos, especialmente en chikungunya).

Cansancio o malestar general.

Náuseas o malestar digestivo.

Manchas o erupciones rojas en la piel.

PAMI-prevencio-dengue-fiebre-amarilla-1 Recordá no automedicarte ante la aparición de fiebre y síntomas. Lo más seguro es consultar con tu médico de cabecera.

Por otro lado, el PAMI hace hincapié en síntomas de alarma, por los cuales se debe acudir de inmediato a un centro de salud. Los mismos son:

Sangrado de encías o nariz.

Dolor abdominal intenso y continuo.

Vómitos persistentes.

Dificultad para respirar.

Somnolencia o irritabilidad.

Señales de sangrado importante y/o complicaciones graves de los órganos.

Es muy importante no automedicarse y hay que evitar especialmente el consumo de aspirinas, ibuprofeno, naproxeno, diclofenac y medicamentos inyectables. Ante posibles síntomas siempre consultá con un médico.

PAMI: ¿cómo prevenir la picadura del mosquito?

Para reducir el riesgo de contagio, PAMI recomienda seguir estos consejos:

Usá repelente y seguí las indicaciones del envase.

Vestí ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente al aire libre.

Colocá mosquiteros en puertas y ventanas.

Protegé cunas y cochecitos con tul o telas mosquiteras.

Utilizá repelentes ambientales como tabletas (interior) y espirales (exterior).

La mejor forma de cuidarnos del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla es eliminar los criaderos y evitar las picaduras del mosquito. Son acciones simples que se pueden incorporar en el hogar para protegerte todos los días. "Empecemos hoy. Sin criaderos, no hay mosquito", explica PAMI en su plan integral.

Cómo prevenir los criaderos de mosquitos

Evitar los criaderos es la mejor manera de prevenir las enfermedades que transmite el mosquito. Adoptá estos hábitos sencillos: