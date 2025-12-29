Cómo eliminar los rayones de los muebles de madera con un potente truco casero de 2 ingredientes

mueble de madera Aprendé a quitar los rayones de tus muebles de madera.

Para lograr resultados óptimos, se recomienda mezclar partes iguales de aceite de oliva y vinagre en un recipiente limpio y revolver hasta integrar los ingredientes. Antes de aplicar el truco casero, es menester realizar una limpieza previa, retirando el polvo y cualquier impureza de la zona afectada con un paño suave.

Hecho esto, utilizar un paño de microfibra o algodón para aplicar la mezcla directamente sobre los rayones. Se debe realizar con movimientos circulares y siguiendo la línea de la madera para que el líquido rellene la hendidura.

Dejar actuar la solución durante unos minutos para que la madera absorba los nutrientes y luego retirar el exceso con un paño seco, frotando suavemente para sacar brillo. De esta manera, la superficie quedará como nueva y los muebles estarán relucientes.

parquet Este truco casero también es apto para parquet y pisos flotantes.

En caso de no tener aceite de oliva y vinagre, podés acudir a otro truco casero con café, frotando sus posos mezclados con un poco de agua sobre el mobiliario y después secando con un paño nuevo o una servilleta de papel.