El pronóstico del tiempo para la semana de Año Nuevo en la región muestra condiciones mayormente favorables para las celebraciones, según los datos proporcionados por MeteoRed. Los días previos y posteriores al 1 de enero presentarán temperaturas agradables y cielos mayormente despejados.
Pronóstico de Año Nuevo: así estará el tiempo durante la primera semana de enero
Días previos a Año nuevo
La semana previa al Año Nuevo comenzará con condiciones mixtas. Se esperan precipitaciones con una probabilidad del 40% y acumulados de 0.9 mm. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 36° y una mínima de 21°, con vientos moderados que alcanzarán velocidades entre 12 y 40 km/h.
El último día del año presenta las mejores condiciones para los preparativos de la celebración. Se anticipa un día mayormente soleado con temperaturas que variarán entre 35° y 21°. Los vientos se mantendrán en un rango de 16 a 39 km/h, creando un ambiente agradable para las actividades al aire libre y los preparativos de la tradicional cena de Nochevieja.
Empieza un nuevo año
El primer día del 2025 llegará con excelentes condiciones climáticas. Se pronostican cielos parcialmente nublados con temperaturas máximas de 36° y mínimas de 22°. Los vientos serán más moderados, con velocidades entre 8 y 28 km/h, perfectos para disfrutar de las actividades tradicionales del día festivo y continuar con las celebraciones en un ambiente confortable.
El viernes 2 de enero las condiciones se mantendrán estables con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas alcanzarán los 38° como máxima y descenderán hasta los 23°. Los vientos aumentarán ligeramente su intensidad, registrando velocidades de 14 a 40 km/h.
El sábado mantendrá el patrón de clima agradable con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas máximas llegarán a 36° mientras que las mínimas se situarán en 22°. Los vientos continuarán en el rango de 13 a 40 km/h, proporcionando una brisa refrescante durante las horas más cálidas del día.
El fin de semana concluirá con un cambio en las condiciones. Reaparecerá la probabilidad de precipitaciones con un 40% de chance y acumulados esperados de 0.6 mm. Las temperaturas máximas alcanzarán los 33° y las mínimas los 24°. Los vientos serán más suaves, moviéndose entre 16 y 36 km/h.