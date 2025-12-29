Pronóstico de Año Nuevo: así estará el tiempo durante la primera semana de enero

Empieza un nuevo año

El primer día del 2025 llegará con excelentes condiciones climáticas. Se pronostican cielos parcialmente nublados con temperaturas máximas de 36° y mínimas de 22°. Los vientos serán más moderados, con velocidades entre 8 y 28 km/h, perfectos para disfrutar de las actividades tradicionales del día festivo y continuar con las celebraciones en un ambiente confortable.

TIEMPO AÑO NEUVO

El viernes 2 de enero las condiciones se mantendrán estables con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas alcanzarán los 38° como máxima y descenderán hasta los 23°. Los vientos aumentarán ligeramente su intensidad, registrando velocidades de 14 a 40 km/h.

El sábado mantendrá el patrón de clima agradable con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas máximas llegarán a 36° mientras que las mínimas se situarán en 22°. Los vientos continuarán en el rango de 13 a 40 km/h, proporcionando una brisa refrescante durante las horas más cálidas del día.

El fin de semana concluirá con un cambio en las condiciones. Reaparecerá la probabilidad de precipitaciones con un 40% de chance y acumulados esperados de 0.6 mm. Las temperaturas máximas alcanzarán los 33° y las mínimas los 24°. Los vientos serán más suaves, moviéndose entre 16 y 36 km/h.