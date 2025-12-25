Mendoza prendida fuego: esto dice el pronóstico sobre el verano

Verano en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional compartió un informe sobre el pronóstico del próximo trimestre en Argentina y qué temperaturas se pueden esperar. Las zonas que estarán superior a la normal serán el centro y norte de Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe.

mapa temperatura Estas son las zonas que se verán afectadas por el calor.

Las zonas del país que serán normal o superior a la normal en gran parte de Cuyo, este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de Patagonia. Mendoza se encuentran en esta categoría de temperaturas elevadas.