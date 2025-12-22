Las festividades de fin de año se acercan y con ellas la necesidad de planificar nuestras celebraciones considerando las condiciones meteorológicas. Según el pronóstico del tiempo extendido de MeteoRed, las fechas más importantes del calendario festivo presentarán algunas variaciones que conviene tener en cuenta para organizar reuniones familiares y eventos al aire libre.
Pronóstico del tiempo para Navidad y Año Nuevo: calor extremo y lluvias en las fiestas
Asi estará el tiempo en las fechas más importantes de las próximas semanas según el pronóstico del tiempo
El tiempo en Navidad
Los días previos a Nochebuena mostrarán un clima predominantemente soleado y caluroso. El lunes 22 de diciembre (hoy) iniciará con 90% de probabilidad de lluvia ligera (0.8 mm) y temperaturas entre 23° y 19°C, con vientos moderados de 11-30 km/h. A pesar de la posibilidad de precipitaciones matutinas, el día mejorará gradualmente, permitiendo realizar las últimas compras y preparativos navideños.
El martes 23 de diciembre mejorará notablemente, con cielos completamente despejados y temperaturas máximas alcanzando los 34°C, descendiendo a una mínima de 18°C durante la noche. Los vientos se incrementarán ligeramente a 13-34 km/h, creando una brisa refrescante para contrarrestar el calor diurno.
En Nochebuena, miércoles 24 de diciembre, promete ser un día parcialmente soleado con temperaturas entre 32° y 21°C, y vientos de 21-48 km/h. Las condiciones serán perfectas para celebraciones tanto en interiores como exteriores
En Navidad, el jueves 25 de diciembre, será el día más caluroso del período festivo, con máximas de 35°C y mínimas de 20°C. El cielo permanecerá mayormente despejado con vientos significativos de 20-49 km/h. Esta combinación de sol intenso y brisa moderada hará recomendable programar las comidas familiares en horarios tempranos o vespertinos, evitando las horas de mayor radiación solar entre las 12 y las 16 horas.
Lluvia en año nuevo
Del 29 al 31 de diciembre se observa un cambio gradual en las condiciones meteorológicas. El lunes 29 de diciembre traerá 40% de probabilidad de lluvia ligera (0.2 mm) con temperaturas de 35° a 20°C y vientos de 12-38 km/h. Será conveniente tener un plan alternativo para actividades al aire libre, aunque las probabilidades de lluvia no son muy altas.
El martes 30 de diciembre mostrará cielos parcialmente nublados con temperaturas entre 34° y 23°C, y vientos de 10-40 km/h. La víspera de Año Nuevo ,miércoles 31 de diciembre, presentará condiciones mixtas con posibilidad de tormentas eléctricas, temperaturas de 35°C de máxima y 24°C de mínima, con vientos variables de 2-31 km/h. Quienes planeen celebraciones al aire libre deberán considerar estas condiciones y preparar alternativas bajo techo.
Año Nuevo ,jueves 1 de enero, presentará condiciones similares con 34°C de máxima y 23°C de mínima, cielos parcialmente nublados y vientos de 11-43 km/h. Los días viernes 2 y sábado 3 de enero mantendrán temperaturas consistentes de 33°C de máxima con cielos parcialmente nublados, mientras que el domingo 4 de enero podría traer mayor nubosidad con temperaturas más moderadas de 30°C y 20°C, con vientos más suaves de 3-37 km/h.