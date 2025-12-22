Pronóstico del tiempo para Navidad y Año Nuevo: calor extremo y lluvias en las fiestas

En Nochebuena, miércoles 24 de diciembre, promete ser un día parcialmente soleado con temperaturas entre 32° y 21°C, y vientos de 21-48 km/h. Las condiciones serán perfectas para celebraciones tanto en interiores como exteriores

En Navidad, el jueves 25 de diciembre, será el día más caluroso del período festivo, con máximas de 35°C y mínimas de 20°C. El cielo permanecerá mayormente despejado con vientos significativos de 20-49 km/h. Esta combinación de sol intenso y brisa moderada hará recomendable programar las comidas familiares en horarios tempranos o vespertinos, evitando las horas de mayor radiación solar entre las 12 y las 16 horas.

Lluvia en año nuevo

Del 29 al 31 de diciembre se observa un cambio gradual en las condiciones meteorológicas. El lunes 29 de diciembre traerá 40% de probabilidad de lluvia ligera (0.2 mm) con temperaturas de 35° a 20°C y vientos de 12-38 km/h. Será conveniente tener un plan alternativo para actividades al aire libre, aunque las probabilidades de lluvia no son muy altas.

tiempo en año nuevo Se podrían esperar lluvias para año nuevo.

El martes 30 de diciembre mostrará cielos parcialmente nublados con temperaturas entre 34° y 23°C, y vientos de 10-40 km/h. La víspera de Año Nuevo ,miércoles 31 de diciembre, presentará condiciones mixtas con posibilidad de tormentas eléctricas, temperaturas de 35°C de máxima y 24°C de mínima, con vientos variables de 2-31 km/h. Quienes planeen celebraciones al aire libre deberán considerar estas condiciones y preparar alternativas bajo techo.

Año Nuevo ,jueves 1 de enero, presentará condiciones similares con 34°C de máxima y 23°C de mínima, cielos parcialmente nublados y vientos de 11-43 km/h. Los días viernes 2 y sábado 3 de enero mantendrán temperaturas consistentes de 33°C de máxima con cielos parcialmente nublados, mientras que el domingo 4 de enero podría traer mayor nubosidad con temperaturas más moderadas de 30°C y 20°C, con vientos más suaves de 3-37 km/h.