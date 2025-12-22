¿Lluvia en Navidad? Esto anticipa el pronóstico del tiempo

tiempo navidad Esto dice el tiempo sobre Navidad.

A partir del martes 23, el clima mejora significativamente. Este día marca el comienzo de una racha de sol predominante que se extenderá hasta el fin de semana. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35°C y las mínimas rondarán los 19°C, con vientos del suroeste de 15 a 39 km/h.

El día de Navidad, 25 de diciembre (jueves), mantiene el patrón soleado con temperaturas de 35°C durante el día y 19°C por la noche. Los vientos del noreste soplarán entre 18 y 44 km/h, siendo uno de los días más ventosos de la semana.

¿Lluvia en Navidad?

Según los datos meteorológicos actualizados, la Nochebuena en Mendoza se presenta con un panorama favorable para quienes planean celebraciones al aire libre.

El 24 de diciembre, miércoles, se espera un día mayormente soleado con algunas nubes dispersas, con temperaturas máximas que alcanzarán los 32°C y mínimas de 24°C. La probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula, lo que garantiza una noche seca y agradable para las tradicionales cenas navideñas.

Los vientos provenientes del sector norte soplarán con intensidades entre 20 y 46 km/h, proporcionando una brisa refrescante que contrarrestará las altas temperaturas típicas del verano mendocino. Esta combinación de cielo despejado y temperaturas cálidas crea el escenario perfecto para disfrutar de reuniones familiares en patios, terrazas o espacios abiertos.