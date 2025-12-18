El prestigioso sitio de meteorología MeteoRed compartió cómo estará el pronóstico en los próximos días, pero especialmente la noche de Navidad. Las familias comienzan a planear que hacer para esta importante noche. A continuación te contaremos todos los detalles sobre la noche del 24 de diciembre.
Nuevo pronóstico para Navidad: calor y lluvia en Nochebuena
Este es el nuevo pronóstico para Navidad en la provincia de Mendoza. Se podría esperar posibles lluvias con calor
Tiempo en Navidad
El sitio de meteorología MeteoRed compartió que esta semana se esperan temperaturas elevadas. Este viernes 19 de diciembre la máxima llegará 37 °C y la mínima a 21 °C. El fin de semana habrá un descenso en la temperatura y la máxima llegará a los 32 °C.
El comienzo de la próxima semana mantiene la temperatura, el lunes máxima es de 32 °C y el martes 34 °C. El 24 de diciembre se espera que la temperatura llegue a los 35 °C y 23 °C. El jueves 25, en Navidad, la temperatura se mantendrá de la misma manera.
Finalmente, para terminar la semana, ese viernes 26, habrá un ascenso de temperatura, la cual llegará a los 37 °C y la mínima será de 24 °C. Por el momento no se pronostica posibles lluvias en la provincia.
Recomendaciones para el cuidado
El Servicio Meteorológico Nacional comparte distintas recomendaciones que debemos tener para enfrentar las altas temperaturas Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud. Reseñamos a continuación algunas de ellas y sugerimos remitirse a la información oficial.
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Ingerir verduras y frutas.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.
- Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.