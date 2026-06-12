Cada cuántos días tenemos que regar el jazmín en junio para que resista al frío y no se pudran sus raíces

En esta etapa de transición, debemos reducir la frecuencia de los riegos, espaciándolos a una sola vez por semana o cada 10 días. La regla de oro en este cuidado de jardinería es la observación constante: antes de regar, debemos revisar el estado del sustrato. Si la tierra aún se percibe húmeda, la decisión más prudente es esperar unos días más antes de volver a regar.

A medida que el invierno se instala por completo, es decir hacia finales del mes, el jazmín entra en un profundo periodo de descanso. La hidratación debe ser muy esporádica (más todavía en los meses de julio y agosto).

En pleno invierno, el riego deberá ser cada dos o tres semanas. El mayor peligro en esta época es el encharcamiento, por lo que es de vital importancia asegurar que el agua no se acumule en el fondo de la maceta, ya que esto desencadenará en la pudrición de las raíces.

planta jazmin De esta forma, el jazmín se preparará para crecer con fuerza en primavera y verano.

De esta forma, el jazmín transitará con éxito la transición de otoño a invierno, sin riesgo alguno de encharcar sus raíces. Así, la planta se preparará para estallar de flores en primavera y verano.