Cada cuántos días tenemos que regar el jazmín en junio para que resista al frío y no se pudran sus raíces

Pocos lo saben: esta es la forma correcta de regar un jazmín en junio
El mes de junio marca un punto de inflexión, exigiéndonos adaptar las rutinas de jardinería para proteger a nuestras plantas del descenso progresivo de las temperaturas. En el caso específico del jazmín, ajustar de manera precisa el riego es una medida fundamental para garantizar que el ejemplar resista al frío y, sobre todo, para prevenir que sus raíces sufran daños irreversibles por exceso de humedad.
Durante las primeras semanas del mes, el clima comienza a enfriarse paulatinamente, lo que se traduce en una menor evaporación y en una reducción natural en las necesidades hídricas del jazmín.
En esta etapa de transición, debemos reducir la frecuencia de los riegos, espaciándolos a una sola vez por semana o cada 10 días. La regla de oro en este cuidado de jardinería es la observación constante: antes de regar, debemos revisar el estado del sustrato. Si la tierra aún se percibe húmeda, la decisión más prudente es esperar unos días más antes de volver a regar.
A medida que el invierno se instala por completo, es decir hacia finales del mes, el jazmín entra en un profundo periodo de descanso. La hidratación debe ser muy esporádica (más todavía en los meses de julio y agosto).
En pleno invierno, el riego deberá ser cada dos o tres semanas. El mayor peligro en esta época es el encharcamiento, por lo que es de vital importancia asegurar que el agua no se acumule en el fondo de la maceta, ya que esto desencadenará en la pudrición de las raíces.
De esta forma, el jazmín transitará con éxito la transición de otoño a invierno, sin riesgo alguno de encharcar sus raíces. Así, la planta se preparará para estallar de flores en primavera y verano.