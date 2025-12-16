Último día agradable ya que el pronóstico del tiempo anticipa el regreso de días pesados y calurosos

Maximiliano Viale, doctor en meteorología, señaló a Radio Nihuil que desde este martes comienza un aumento gradual de las temperaturas y se mantiene la estabilidad. La máxima para hoy podría alcanzar los 31 grados a la tarde.

pronostico del tiempo Mendoza-calor.jpg El pronóstico del tiempo adelanta aumento de las temperaturas para el resto de la semana. Imagen ilustrativa.

El miércoles el calor se sentirá mucho más ya que el día tendrá una mínima de 17 grados y una máxima de 34 grados. Además, Viale explicó que hacia la tarde noche podría aumentar la nubosidad por la formación de posibles tormentas aisladas en la cordillera.