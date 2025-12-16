Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Caluroso

Último día agradable ya que el pronóstico del tiempo anticipa el regreso de días pesados y calurosos

Las temperaturas irán en ascenso pero este martes se espera que sea agradable, según el pronóstico del tiempo. Desde el miércoles el calor se hará sentir

Por UNO
El pronóstico del tiempo anticipa una semana calurosa y con posibles tormentas aisladas desde el miércoles. Imagen ilustrativa.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El pronóstico del tiempo anticipa un aumento de las temperaturas con máximas que podrían superar los 34 grados. Además del calor, se espera que la inestabilidad regrese desde el miércoles con posibles tormentas aisladas en algunos sectores de Mendoza.

Maximiliano Viale, doctor en meteorología, señaló a Radio Nihuil que desde este martes comienza un aumento gradual de las temperaturas y se mantiene la estabilidad. La máxima para hoy podría alcanzar los 31 grados a la tarde.

pronostico del tiempo Mendoza-calor.jpg
El pron&oacute;stico del tiempo adelanta aumento de las temperaturas para el resto de la semana. Imagen ilustrativa.

El miércoles el calor se sentirá mucho más ya que el día tendrá una mínima de 17 grados y una máxima de 34 grados. Además, Viale explicó que hacia la tarde noche podría aumentar la nubosidad por la formación de posibles tormentas aisladas en la cordillera.

Esto hará que la nubosidad de expanda al resto de la provincia y no se descartan algunas tormentas aisladas, especialmente en la zona Este.

El pronóstico del tiempo hacia el final de la semana

Para el jueves se mantienen las condiciones de tiempo cálido con una mínima que no bajará de 22 grados, hasta llega a 33 grados de máxima, además de nubosidad variable.

El viernes seguirá caluroso con una máxima que podría superar los 33 grados, además de la probabilidad de tormentas aisladas, según el pronóstico del tiempo.

