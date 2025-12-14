La temperatura para este domingo 14 de diciembre en Mendoza se mantendrá en valores moderados, con una máxima prevista de 20 grados y una mínima cercana a los 18 grados, según reza el pronóstico del tiempo.
Pronóstico del tiempo: domingo inestable con lluvias, descenso de la temperatura y alerta de Zonda
La jornada dominical estará marcada por nubosidad abundante, precipitaciones aisladas y y una considerable baja en los termómetros. El SMN emitió alertaspor viento Zonda en Malargüe
Según información de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, el día se presentará “mayormente nublado con descenso de la temperatura y lluvias aisladas, con vientos moderados del sudeste“. En tanto, en la zona de alta montaña se esperan precipitaciones sobre la cordillera.
Alerta amarilla por tormentas y por Zonda en Malargüe
En cuanto a las alertas vigentes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de nivel amarillo por tormentas para la Cordillera de Las Heras, la Cordillera de Luján de Cuyo y la Cordillera de Tupungato, principalmente durante la tarde. En esas áreas se prevén lluvias de distinta intensidad, con algunos episodios localmente fuertes, y acumulados estimados entre 25 y 40 milímetros, que podrían superarse de manera puntual. En las cotas más altas, las precipitaciones podrían ser en forma de nieve.
Además, rige un alerta por viento Zonda para la zona baja de Malargüe, también durante la tarde. Se esperan velocidades sostenidas de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede generar disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones ambientales secas.