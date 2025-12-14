Pronóstico del tiempo: domingo inestable con lluvias, descenso de la temperatura y alerta de Zonda

Según información de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, el día se presentará “mayormente nublado con descenso de la temperatura y lluvias aisladas, con vientos moderados del sudeste“. En tanto, en la zona de alta montaña se esperan precipitaciones sobre la cordillera.

pronostico tiempo lluvia mendoza En algunas zonas de la provincia podría llover y la temperatura se presentará considerablemente más baja. Imagen ilustrativa. Nicolas Ríos

Alerta amarilla por tormentas y por Zonda en Malargüe

En cuanto a las alertas vigentes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de nivel amarillo por tormentas para la Cordillera de Las Heras, la Cordillera de Luján de Cuyo y la Cordillera de Tupungato, principalmente durante la tarde. En esas áreas se prevén lluvias de distinta intensidad, con algunos episodios localmente fuertes, y acumulados estimados entre 25 y 40 milímetros, que podrían superarse de manera puntual. En las cotas más altas, las precipitaciones podrían ser en forma de nieve.