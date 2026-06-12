Pronóstico del tiempo: luego del Zonda en precordillera, llega un sábado muy frío

El organismo provincial también advirtió sobre la posibilidad de viento Zonda en precordillera y en Malargüe, una condición que no aparece reflejada en el resto de los pronósticos del tiempo pero que podría generar un aumento temporal de la temperatura en sectores puntuales.

Esto ocurrirá luego de jornadas heladas en alta montaña, donde las temperaturas han llegado los -22°C.

nieve alta montana cordillera Después de días de intenso frío y nieve en alta montaña, este viernes habrá Zonda en zonas de precordillera.

El sábado llegará el frío y precipitaciones hacia la noche

Contingencias Climáticas anticipó una máxima de apenas 12°C y una mínima de 7°C, con precipitaciones aisladas en el llano y nevadas en la cordillera.

En tanto, Meteored prevé una máxima de 9°C y una mínima de 4°C, Mientras el SMN muestra temperaturas cercanas a esos valores y posibilidad de lluvias débiles durante la jornada.

La combinación de nubosidad, viento del sur y el ingreso de un frente frío hará que el sábado sea el día más gris y frío del fin de semana.

Mejora el tiempo, pero con madrugadas muy frías

A partir del domingo las condiciones comenzarán a estabilizarse. Se espera menor nubosidad y ausencia de lluvias, aunque las temperaturas continuarán bajas.

Para el lunes y martes, Contingencias Climáticas pronosticó máximas de 13°C y 16°C, respectivamente, con mínimas de 6°C y 5°C. Sin embargo, los otros pronósticos muestran temperaturas aún más bajas durante la madrugada, con registros cercanos a los 2°C e incluso la posibilidad de temperaturas cercanas a 0°C en sectores rurales y zonas con cielo despejado.

Por eso, aunque durante las tardes de la próxima semana se percibirá una recuperación térmica, el frío seguirá siendo protagonista durante las primeras horas del día, con condiciones favorables para heladas en distintos puntos de Mendoza, según el pronóstico del tiempo.