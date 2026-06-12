Según el pronóstico del tiempo de distintos portales climáticos, Mendoza se prepara para un fin de semana frío y con posibles lluvias. Tanto en Meteored, como en el Servicio Meteorológico Nacional y en Contingencias Climáticas de la provincia, el sábado será la jornada más fría de los próximos días, con máximas que apenas rondarán entre 9°C y 12°C y probabilidad de lluvias aisladas.
Pronóstico del tiempo: luego del Zonda en precordillera, llega un sábado muy frío
Según el pronóstico del tiempo el sábado será el día más frío de la semana con una máxima de 10°C y posibilidades de lluvia. El domingo comienza a mejorar
La mejora llegará entre el domingo y el martes con mayor presencia de sol y temperaturas diurnas en recuperación. Sin embargo, el aire frío que quedará instalado sobre la provincia podría favorecer madrugadas muy frías y heladas en varias zonas, especialmente a comienzos de la próxima semana.
Viernes con viento Zonda en precordillera
Antes del cambio de tiempo, este viernes se presentará con nubosidad variable y temperaturas bastante elevadas para la época. Contingencias Climáticas pronosticó una máxima de 17°C y una mínima de 6°C.
El organismo provincial también advirtió sobre la posibilidad de viento Zonda en precordillera y en Malargüe, una condición que no aparece reflejada en el resto de los pronósticos del tiempo pero que podría generar un aumento temporal de la temperatura en sectores puntuales.
Esto ocurrirá luego de jornadas heladas en alta montaña, donde las temperaturas han llegado los -22°C.
El sábado llegará el frío y precipitaciones hacia la noche
Contingencias Climáticas anticipó una máxima de apenas 12°C y una mínima de 7°C, con precipitaciones aisladas en el llano y nevadas en la cordillera.
En tanto, Meteored prevé una máxima de 9°C y una mínima de 4°C, Mientras el SMN muestra temperaturas cercanas a esos valores y posibilidad de lluvias débiles durante la jornada.
La combinación de nubosidad, viento del sur y el ingreso de un frente frío hará que el sábado sea el día más gris y frío del fin de semana.
Mejora el tiempo, pero con madrugadas muy frías
A partir del domingo las condiciones comenzarán a estabilizarse. Se espera menor nubosidad y ausencia de lluvias, aunque las temperaturas continuarán bajas.
Para el lunes y martes, Contingencias Climáticas pronosticó máximas de 13°C y 16°C, respectivamente, con mínimas de 6°C y 5°C. Sin embargo, los otros pronósticos muestran temperaturas aún más bajas durante la madrugada, con registros cercanos a los 2°C e incluso la posibilidad de temperaturas cercanas a 0°C en sectores rurales y zonas con cielo despejado.
Por eso, aunque durante las tardes de la próxima semana se percibirá una recuperación térmica, el frío seguirá siendo protagonista durante las primeras horas del día, con condiciones favorables para heladas en distintos puntos de Mendoza, según el pronóstico del tiempo.