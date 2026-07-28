Luego de un lunes con viento Zonda en parte de la provincia que hizo elevar la temperatura por encima de los 20 grados, para los próximos días el pronóstico del tiempo anticipa jornadas más frías, con descenso de la temperatura aunque no de manera significativa.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa descenso de la temperatura hasta el jueves
Tras el lunes cálido, este martes bajará el termómetro pero la mínima no será significativa. Igual ocurrirá el miércoles. El viernes podría regresar el viento Zonda
Por lo menos hasta el jueves el termómetro bajará esos registros y ese día comenzarán volverán a subir hasta el viernes cuando se prevé que vuelva el viento Zonda, que incluso algunos pronósticos indican que bajaría al llano, según la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia.
Estos próximos días, además, continuará las nevadas en cordillera, las que se extenderán probablemente hasta el inicio de la semana que viene para cuando se espera que termine del temporal.
Pronóstico del tiempo extendido
Martes 28 de julio: parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas en el sur provincial. Nevadas en cordillera. Máxima: 19°C. Mínima: 8°C
Miércoles 29 de julio: mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a leves del sector sur. Nevadas leves en cordillera. Máxima: 16°C. Mínima: 5°C
Jueves 30 de julio: algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Precipitaciones débiles en cordillera. Máxima: 20°C. Mínima: 7°C
Viernes 31 de julio: Parcial nublado con ascenso de la temperatura. Viento Zonda en el llano. Nevadas moderadas en cordillera. Máxima: 25°C. Mínima: 5°C
En pocas palabras
- Descenso de temperatura: se prevé una baja en el termómetro hasta el jueves, sin temperaturas extremas.
- Regreso del Zonda: se anticipa el retorno del viento Zonda para el viernes, incluso en el llano.
- Nevadas en cordillera: continúan las precipitaciones níveas, que se extenderían hasta la semana siguiente.