El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa descenso de la temperatura hasta el jueves

Por lo menos hasta el jueves el termómetro bajará esos registros y ese día comenzarán volverán a subir hasta el viernes cuando se prevé que vuelva el viento Zonda, que incluso algunos pronósticos indican que bajaría al llano, según la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia.

Estos próximos días, además, continuará las nevadas en cordillera, las que se extenderán probablemente hasta el inicio de la semana que viene para cuando se espera que termine del temporal.