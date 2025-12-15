El pronóstico del tiempo adelanta que el calor volverá progresivamente a Mendoza durante la semana luego del ingreso del frente frío que generó un amanecer del lunes con temperaturas muy bajas para la época. Se esperan días con mucha estabilidad, sin probabilidad de lluvias y con ambiente seco.
Tras un amanecer fresco, el pronóstico del tiempo anticipa la vuelta del calor a Mendoza
El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a Radio Nihuil que el amanecer de este lunes se destacó por las bajas temperaturas, ya que en el área metropolitana de Mendoza se registró una mínima de 10.7 grados, mientras que en el Valle de Uco el termómetro marcó 4 grados, y en San Rafael 7 grados.
Luego del paso del frente frío del domingo, que generó hasta nevadas en el Paso Cristo Redentor, el lunes amaneció despejado y comienza en ascenso de temperaturas con una máxima que llegará a los 28 o 29 grados con el sol presente durante todo el día.
El pronóstico del tiempo para el resto de la semana
Maximiliano Viale indicó que desde hoy arranca un gradual ascenso de las temperaturas con condiciones estables y buen tiempo.
Para el martes se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 31 grados, con cielo despejado.
Esta tendencia se mantiene para el resto de la semana, ya que el miércoles se espera un día más caluroso, con 20 grados de mínima y 34 grados de máxima. El Jueves y el viernes las máximas rondarán los 32 o 33 grados.
El pronóstico del tiempo marca que los días tendrán ambiente seco, por lo que la probabilidad de lluvias o tormentas queda prácticamente descartada para esta semana.