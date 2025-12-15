Tras un amanecer fresco, el pronóstico del tiempo anticipa la vuelta del calor a Mendoza

El pronóstico del tiempo para el resto de la semana

Maximiliano Viale indicó que desde hoy arranca un gradual ascenso de las temperaturas con condiciones estables y buen tiempo.

Para el martes se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 31 grados, con cielo despejado.

Ola de calor pronostico del tiempo clima verano altas temperaturas (18).jpeg El calor se hará sentir con el avance de la semana con máximas que podrían superar los 24 grados, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: UNO / Martín Pravata

Esta tendencia se mantiene para el resto de la semana, ya que el miércoles se espera un día más caluroso, con 20 grados de mínima y 34 grados de máxima. El Jueves y el viernes las máximas rondarán los 32 o 33 grados.

El pronóstico del tiempo marca que los días tendrán ambiente seco, por lo que la probabilidad de lluvias o tormentas queda prácticamente descartada para esta semana.