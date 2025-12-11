El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó mucho calor hasta el domingo que bajan las máximas

La Dirección de Contingencias Climáticas indicó en su pronóstico del tiempo para Mendoza, que se viene un fin de semana con contraste en las temperaturas cálidas y más bajas y la posibilidad de precipitaciones. El domingo será el día más agradable, con una brusca baja de las máximas. El calor se mantendrá este viernes y sábado y retornará en el comienzo de la semana.
Este viernes y sábado el termómetro rondará entre los 33°C y los 34°C de máxima. Se presentará inestabilidad en la cordillera
Viernes 12 de diciembre
Se presentará con poca nubosidad y un marcado ascenso de la temperatura, acompañado por vientos moderados del noreste. Se espera una mejora general de las condiciones.
Máxima: 34°C | Mínima: 17°C
Sábado 13 de diciembre
El sábado será caluroso e inestable, con nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche. Los vientos soplarán del sector sur y se prevén precipitaciones en cordillera.
Máxima: 33°C | Mínima: 20°C
Cómo estará el pronóstico el resto del fin de semana
Domingo 14 de diciembre
El domingo llegará con un notorio descenso de la temperatura, cielo mayormente nublado y lluvias aisladas. Los vientos moderados del sudeste mantendrán la jornada fresca. También se esperan precipitaciones en la zona cordillerana.
Máxima: 20°C | Mínima: 18°C
Lunes 15 de diciembre
Comienza la semana con algo de nubosidad y un aumento de las temperaturas, junto con vientos de dirección variable. En cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso.
Máxima: 28°C | Mínima: 12°C
Martes 16 de diciembre
El martes continuará con algo de nubosidad y temperaturas en aumento, acompañado por vientos moderados del este. En cordillera, el tiempo seguirá estable y poco nuboso.
Máxima: 30°C | Mínima: 14°C