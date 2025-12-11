El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó mucho calor hasta el domingo que bajan las máximas

Máxima: 34°C | Mínima: 17°C

Sábado 13 de diciembre

El sábado será caluroso e inestable, con nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche. Los vientos soplarán del sector sur y se prevén precipitaciones en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 20°C

Pronóstico del tiempo en Mendoza calor verano ola de calor 1 Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Cómo estará el pronóstico el resto del fin de semana

Domingo 14 de diciembre

El domingo llegará con un notorio descenso de la temperatura, cielo mayormente nublado y lluvias aisladas. Los vientos moderados del sudeste mantendrán la jornada fresca. También se esperan precipitaciones en la zona cordillerana.

Máxima: 20°C | Mínima: 18°C

Lunes 15 de diciembre

Comienza la semana con algo de nubosidad y un aumento de las temperaturas, junto con vientos de dirección variable. En cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso.

Máxima: 28°C | Mínima: 12°C

Martes 16 de diciembre

El martes continuará con algo de nubosidad y temperaturas en aumento, acompañado por vientos moderados del este. En cordillera, el tiempo seguirá estable y poco nuboso.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C