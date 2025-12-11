Filosofía china: el poderoso proverbio donde el tiempo vale oro y no se recupera cuando se pierde

En la tradición de la filosofía china, algunos proverbios han trascendido siglos por su capacidad de explicar verdades universales con una simpleza sorprendente. El emblemático lema para la sección de hoy dice: “El tiempo es como una flecha, si no lo controlas, se va rápido”. Esta frase ancestral resume una de las ideas más profundas del pensamiento oriental, donde el tiempo es el recurso más valioso que posee una persona y, una vez que se pierde, no puede recuperarse.

Filosofía china: “El tiempo es como una flecha, si no lo controlas, se va rápido”.

El tiempo siempre fue concebido como un elemento dinámico, imposible de detener. En nuestro universo el tiempo corre a la vida y cuando se malgasta puede ser la mayor pedida que tenga una persona. La metáfora de la flecha aparece en múltiples tradiciones orientales para describir su naturaleza: una vez lanzada, ya no hay manera de detener su viaje.